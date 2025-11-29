'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' đoạt giải Bài hát đặc biệt của năm 2025

TP HCM"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được vinh danh "Bài hát đặc biệt của năm" tại Vietnam iContent Awards 2025, tối 29/11.

Trong danh sách giải Vietnam iContent năm nay, bên cạnh hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng, ban tổ chức bổ sung thêm giải Bài hát đặc biệt của năm vì sức lan tỏa mạnh của Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, Duyên Quỳnh thể hiện, tạo cơn sốt mạng xã hội và vang lên trong nhiều chương trình nghệ thuật trên cả nước, đạt hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phát biểu nhận giải 'Bài hát đặc biệt của năm' Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phát biểu khi nhận giải "Bài hát đặc biệt của năm".

Với giai điệu hào hùng, ca từ dung dị nhưng xúc động, tác phẩm gửi gắm lòng biết ơn những chiến sĩ hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh tinh thần tiếp nối của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Nhiều câu hát như: "Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình/ nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh" được khán giả chia sẻ rộng rãi, truyền cảm hứng về niềm tin, sự đoàn kết, trách nhiệm công dân.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (trái) và ca sĩ Duyên Quỳnh cùng nhận giải "Bài hát đặc biệt của năm" với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động nhận giải trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Anh cho biết vinh dự khi góp mặt ở gala Vietnam iContent Awards và có cơ hội gặp gỡ các nhà sáng tạo trẻ, nghe những câu chuyện của họ. "Với tôi, đây là bài hát đặc biệt", anh nghẹn giọng, dừng lại một lúc.

Nguyễn Văn Chung nhắc đến Võ Hạ Trâm - Đông Hùng khi lan tỏa thành công Viết tiếp câu chuyện hòa bình ở dịp đại lễ 30/4, Tùng Dương thể hiện nhạc phẩm tại lễ kỷ niệm 2/9. Anh cũng tri ân Duyên Quỳnh - người thể hiện thành công nhạc phẩm. Được mời lên sân khấu nhận giải cùng Nguyễn Văn Chung, Duyên Quỳnh xúc động nói: "Tôi cảm ơn nhạc sĩ cho tôi cơ hội là người đầu tiên thể hiện bài hát, khán giả, các ca sĩ đã yêu thương Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Sau khi nhận giải thưởng, Duyên Quỳnh thể hiện ca khúc trên sân khấu với sự hỗ trợ của vũ đoàn Phương Việt. Hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng với cô trong phần điệp khúc.

Duyên Quỳnh trình diễn ca khúc 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' Duyên Quỳnh trình diễn "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Nguyễn Văn Chung viết nên ca khúc khi đau đáu những câu chuyện do Duyên Quỳnh kể về bố cô và các đồng đội của ông. Bố của ca sĩ là lính thông tin trong kháng chiến chống Mỹ. Cô thường cùng ông đến các buổi sinh hoạt của cựu chiến binh. Nhiều người trong số họ mất đi một phần cơ thể nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời. Một ngày, anh ngồi trước đàn, đặt bút từ 23h đến rạng sáng thì hoàn thành Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Khi viết, anh hồi tưởng các chuyến đi về nguồn, khi đứng trước những ngôi mộ vô danh, đài tưởng niệm ghi công.

Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 ở TP HCM, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Tin học. Năm 2005, anh viết Vầng trăng khóc, giúp đôi song ca Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc trở thành hiện tượng. Nhiều bài hát của anh đóng đinh trong sự nghiệp các ca sĩ như Cao Thái Sơn (Con đường mưa), Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Nam Cường (Bay giữa Ngân Hà), Bảo Thy - Quang Vinh (Ngôi nhà hoa hồng), Hiền Thục (Nhật ký của mẹ).

Anh còn thành công trong mảng nhạc thiếu nhi, với số lượng khoảng 300 bài. Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận anh là Nhạc sĩ trẻ có nhiều ca khúc thiếu nhi nhất.

Duyên Quỳnh từng học khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM. Gia cảnh không khá giả, suốt thời sinh viên, cô phải làm nhiều công việc để bám trụ lại thành phố như phát tờ rơi, diễn quần chúng, hát đám cưới. Sau khi tốt nghiệp năm 2015, ban đầu cô tham gia nhóm hợp xướng tại nhạc viện, sau đó nhập nhóm bè Cadillac. Khi có đủ kinh nghiệm, Duyên Quỳnh xây dựng nhóm bè riêng Trio.

Tiếp đó, cô đầu quân cho Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM (HBSO). Đầu 2019, Duyên Quỳnh thi Ban nhạc quyền năng và đoạt giải á quân. Cùng năm, cô trở thành quán quân Người kể chuyện tình mùa ba. Sau cuộc thi, bên cạnh đi hát, ca sĩ còn lồng tiếng cho các phim, sáng tác nhạc.

