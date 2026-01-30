Chi Pu, Thanh Thủy khoe sắc trên thảm đỏ Làn Sóng Xanh 2025

Dàn sao trên thảm đỏ Làn Sóng Xanh 2025

Dàn sao trên thảm đỏ Làn Sóng Xanh 2025. Giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM khởi động năm 1997. Từ năm 2018 đến nay, ban tổ chức thành lập Hội đồng bình chọn với khoảng 200 thành viên có chuyên môn về âm nhạc, chọn ra những gương mặt xuất sắc của làng nhạc Việt. Video: Hoàng Dung