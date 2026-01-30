Chi Pu, Thanh Thủy khoe sắc trên thảm đỏ Làn Sóng Xanh 2025

Dàn sao trên thảm đỏ Làn Sóng Xanh 2025. Giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM khởi động năm 1997. Từ năm 2018 đến nay, ban tổ chức thành lập Hội đồng bình chọn với khoảng 200 thành viên có chuyên môn về âm nhạc, chọn ra những gương mặt xuất sắc của làng nhạc Việt. Video: Hoàng Dung
Hoa hậu Thanh Thủy diện đầm xuyên thấu, cổ yếm lên thảm đỏ. Cô là khách mời trao giải cho một trong những hạng mục của chương trình.
Ca sĩ Chi Pu chọn bộ váy cúp ngực.
Ca sĩ Hòa Minzy diện thiết kế công chúa. Cô góp mặt trong tám hạng mục tranh giải Làn Sóng Xanh 2025 với đề cử quan trọng như Ca sĩ của năm, Ca khúc và MV của năm.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi góp mặt trong hạng mục Ca sĩ đột phá và Ca sĩ của năm.
Diễn viên Thúy Ngân trong bộ đồ của nhà thiết kế Anh Huy.
Soobin góp mặt trong hạng mục Ca sĩ của năm.
Ca sĩ Hiếu Thứ Hai (trái).
Cẩm Ly (phải) sánh đôi cùng đàn em Erik trên thảm đỏ.
Liên Bỉnh Phát cùng bạn gái Ngọc Kayla dự sự kiện.
Hoàng Dung - Minh Quân