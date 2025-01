Hành trình 10 ngày đóng tiền phạt nguội vi phạm giao thông

Cứ nghĩ chỉ cần mang tiền đến cơ quan công an để nộp phạt nguội là xong, tôi không ngờ thủ tục lại phức tạp và kéo dài tới vậy.

Tôi đang sinh sống ở một huyện ngoại thành Hà Nội, có số dân gần 300.000 người, sắp lên quận. Tháng gần Tết này trùng thời điểm xe của tôi hết hạn kiểm định. Trước khi đi đăng kiểm, theo lẽ thường, tôi lên mạng kiểm tra thông tin phạt nguội và vô tình phát hiện mình mắc một lỗi phạt nguội ở Nghệ An từ thời điểm lễ 2/9.

Đến gần hạn đăng kiểm, hai vợ chồng tôi rút tiền và lên cơ quan công an để nộp phạt. Thế nhưng, điều mà tôi không ngờ tới cái việc nộp phạt nó lại không đơn giản như mình nghĩ. Ngày đầu tiên, chúng tôi đến vào chiều thứ bảy. Cán bộ trực nói rằng: "Hôm nay không làm việc".

Ngày thứ hai, chúng tôi đến theo đúng lịch tiếp dân. Tại đây, tôi được cho biết do vi phạm ở Nghệ An nên cần biên bản cứng từ công an địa phương. Tôi gọi điện về cho công an Nghệ An nhờ gửi biên bản ra thì được thông báo rằng chỉ cần gửi lệnh, bản mềm ra là được.

Ngày thứ ba, chúng tôi lại đến làm việc vào 4h chiều, nhưng người ta vẫn nằng nặc đòi phải có biên bản cứng mới giải quyết. Tranh cãi qua lại hồi lâu, cuối cùng tôi mới được chấp nhận không cần bản cứng. Sau đó, tôi được hướng dẫn ra hiệu photo hết giấy tờ xe đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, biên lai phí đường bộ... để hôm sau làm việc tiếp vì đã hết giờ.

Ngày thứ tư, chúng tôi đến làm việc và lại phải chờ khá lâu. Cuối cùng tin mừng cũng đến khi tôi được thông báo rằng "ba ngày sau đến để lấy quyết định xử phạt hành chính, bảy ngày sau đó sẽ có biên bản".

Hai ngày sau đó, chúng tôi lên nhận quyết định xử phạt rồi nộp tiền. Nhưng việc đóng tiền online lại gây cho tôi sự bức bối vì gần như không ai hướng dẫn cách làm cả. Trong khi đó, hiệu photo gần đó lại có dịch vụ hướng dẫn chi tiết, thậm chí nộp phạt hộ với giá từ mấy chục đến cả trăm ngàn đồng.

Tôi để ý thấy trong trụ sở chất đống những chồng giấy tờ cao ngất, mỗi lần tìm kiếm, cán bộ lại phải bóc tách từng tập hồ sơ, rất mất thời gian. Tôi không hiểu quá trình chuyển đổi số đã được tiến hành tại đây chưa?

Việc hướng dẫn nhỏ giọt khiến những thứ tôi có thể chuẩn bị một lần nay bị kéo dài ra thành nhiều lần. Mỗi lần như thế, tôi lại phải đi quãng đường 10 km bụi bặm, đông đúc, rất mệt mỏi. Việc nộp phạt nguội như tôi, nhanh nhất cũng đã mất tối thiểu ba lần lên trụ sở công an: lần thứ nhất để nộp giấy tờ, lần thứ hai nhận quyết định xử phạt, lần ba nộp phạt, với thời gian tối thiểu cũng 10 ngày.

Chẳng biết có phải chỉ mỗi địa phương tôi đi chậm hơn xu thế mà hầu như ai đi nộp phạt nguội cũng cảm thấy phiền hà, muốn đóng phạt nhanh cũng khó? Mong rằng các thủ tục như vậy sớm được cải thiện, số hóa, để người dân không còn phải vất vả mỗi khi gõ cửa cơ quan hành chính.

Quang Huy