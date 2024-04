'Toát mồ hôi làm thủ tục tạm trú online'

Cứ tưởng đăng ký tạm trú online sẽ nhanh và nhàn hơn, nhưng tôi vừa làm vừa mò mẫm, sai lên sai xuống vì thao tác rườm rà, khó hiểu.

Tôi đang làm thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng qua trang dịch vụ công. Tuy nhiên, cảm nhận của tôi khi trải nghiệm là thủ tục rườm rà và làm mất nhiều thời gian hơn cả trước đây.

Thời gian trước, khi cần đăng ký tạm trú, tôi chỉ cần đến trụ sở công an xã, phường và đăng ký trực tiếp với cán bộ quản lý là xong. Tuy nhiên, hôm rồi, khi lên làm việc, các cán bộ công an bảo tôi phải về đăng ký trước trên trang dịch vụ công trực tuyến theo hình thức mới. Sau khi được duyệt trên đó rồi thì tôi mới có thể đem giấy tờ ra công an xã hoàn tất thủ tục.

Nghe qua thì có vẻ đơn giản, hiện đại nên tôi cũng vui vẻ ra về để làm theo yêu cầu kê khai trực tuyến. Nhưng những gì sau đó còn loằng ngoằng gấp nhiều lần so với làm trực tiếp trước đây, vì những lý do sau:

Thứ nhất, đăng ký trên trang dịch vụ công trực tuyến tưởng chừng đơn giản nhưng vì không có hướng dẫn cụ thể, giải thích rõ các khái niệm nên với những người lần đầu tiếp cận như tôi không biết phải viết gì hay tích vào các lựa chọn thế nào cho đúng. Vì thế mà hồ sơ của tôi bị trả lại nhiều lần. Dù tôi có xem hướng dẫn được chia sẻ trên mạng Internet nhưng cũng không có hướng dẫn chi tiết nên vừa làm vừa mò mẫm khiến việc kê khai tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Thứ hai, sau khi gửi hồ sơ, tôi chỉ biết chờ đợi chứ không thể xem được danh sách và tình trạng cụ thể để biết được hồ sơ của mình gửi đã được duyệt chưa. Khi tôi đăng nhập vào tài khoản trên trang dịch vụ công trực tuyến, dù có hiện mục để xem danh sách hồ sơ đã nộp. Tuy nhiên, khi bấm vào, tôi không thấy hiện thông tin gì, tìm kiếm theo mã hồ sơ đã nộp cũng không có. Chẳng rõ đây là lỗi hệ thống hay tôi làm sai ở đâu nhưng rõ ràng nó cho thấy trang web không thật dễ hiểu, dễ thao tác với người dân.

Thứ ba, sau khi hồ sơ của tôi đã được duyệt trên hệ thống (sau khoảng 4-5 lần gửi đi gửi lại), có một cán bộ công an xã gọi điện bảo tôi lên nộp giấy tờ để hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, đây chỉ là yêu cầu mang giấy tờ lên để đối chiếu lần cuối thôi. Còn đến khi lấy được giấy xác nhận tạm trú, tôi sẽ còn phải lên làm việc vài lần nữa.

Cuối cùng, tôi phải lên công an xã hai lần vào giờ hành chính, đồng nghĩa với việc phải xin nghỉ làm hai buổi và mất nhiều thời gian để làm một thủ tục hành chính vốn không quá phức tạp. Đây là tôi còn trẻ trung, nhanh nhẹn và có nhiều thời gian rảnh, chứ không hiểu những người kém nhanh nhạy về công nghệ thông tin và không có nhiều thời gian sẽ phải làm thế nào?

Ngoài ra, mức phạt khi không đăng ký tạm trú đúng thời hạn hiện nay lên đến 500.000 đồng tới một triệu đồng, càng tạo thêm áp lực cho người dân khi phải thực hiện thủ tục hành chính online. Theo tôi, chúng ta cần phải sớm điều chỉnh những bất cập của cổng dịch cụ công và có hướng dẫn cụ thể hơn về thao tác thực hiện cho người dân thông qua các kênh thông tin hoặc công an khu vực có thể trực tiếp hướng dẫn chủ trọ, khu dân cư... cho người dân biết.

Có thể nhiều người khác cũng đang gặp phải tình trạng rắc rối, mệt mỏi tương tự như tôi. Hành chính 4.0 là xu hướng không thể thay đổi, nhưng làm sao để hiện đại nhưng không "hại điện", để người dân thực sự được hưởng lợi từ dịch vụ công trực tuyến thay vì chịu thêm bực dọc vì hệ thống thiếu thân thiện với người dùng, đó là một câu hỏi lớn đặt ra cho những nhà quản lý. Mong rằng sự thay đổi theo hướng tích cực sẽ sớm xuất hiện hành chính online thực sự là công cụ hỗ trợ với người dân.

