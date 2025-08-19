Nhân viên sân bay Thái Lan bỏ qua khi tôi mang hành lý xách tay thừa cân

Tôi được linh động vì mang sách khiến hành lý vượt trọng lượng quy định ở sân bay Thái Lan, nhưng không ủng hộ người khác tìm cách lách luật.

Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của tác giả bài viết "Cô gái qua mặt nhân viên hãng bay để mang gần 10 kg hành lý xách tay" về việc hành khách phải tuân thủ quy định hàng không. Tôi còn nhớ năm 2000, khi ra sân bay ở Bangkok để về nước, hành lý của tôi vượt quá trọng lượng quy định. Nhân viên hàng không hỏi tôi: "Anh mang cái gì mà nặng thế?". Tôi trả lời: "Book inside" (tạm dịch: "có sách bên trong"). Cô nhân viên kiểm tra, thấy đúng là sách nên cho tôi qua dù hành lý vượt quá cân nặng tiêu chuẩn.

Nhưng đấy là lỗi vô tình của tôi. Còn nếu ai cũng tìm cách lách luật thì trật tự sẽ đi về đâu? Tuy nhiên, tôi cũng đồng tình rằng nhân viên sân bay cũng không nên quá cứng nhắc. Trong một chuyến bay, nếu chỉ một vài hành khách mang hành lý quá cân ở mức không đáng kể, và đồ vật mang theo hợp lý thì ngành hàng không cũng có thể xem xét cho qua hoặc yêu cầu khách đóng phí theo quy định, thay vì tranh cãi, to tiếng.

Theo tôi, ở Việt Nam hiện tồn tại hai vấn đề:

Một là, nhiều hành khách chưa có ý thức tự giác như ở các nước phát triển. Tính ích kỷ cá nhân thường cao hơn sự tôn trọng quy định, nên họ cho rằng chuyện mang quá cân, chen lấn, xếp hàng lộn xộn là bình thường. Khi bị nhắc nhở, họ dễ chụp mũ nhân viên là "quá nguyên tắc".

Hai là, bản thân một số nhân viên thi hành công vụ lại quá máy móc. Đã quy định thì tuyệt đối không linh động, dù chỉ quá 0,5 kg hành lý cũng bắt buộc xử lý như trường hợp nặng hơn. Trong khi thực tế, bớt hay thêm 0,5 kg cũng không khiến máy bay an toàn hơn.

Tôi xin kể thêm một trải nghiệm khác để mọi người có cái nhìn khách quan hơn. Có lần, tôi đi công tác nước ngoài về đến sân bay Nội Bài. Khi làm thủ tục xuất cảnh, tôi bị kiểm tra hộ chiếu và hỏi: "Anh đi nước ngoài làm gì mà nhiều thế?". Nghe vậy, tôi vừa buồn cười, vừa có chút không thoải mái.

Qua câu chuyện đó, tôi muốn nói rằng, mặc dù Việt Nam đã hội nhập quốc tế, nhưng đâu đó, thái độ phục vụ tại các sân bay vẫn chưa thực sự tinh tế, có phần gây phiền hà và tạo tâm lý không thoải mái cho hành khách trong và ngoài nước. Nhất là trong nền kinh tế thị trường và thời đại công nghệ số hiện nay, cách làm việc quá máy móc hoặc quá tùy tiện đều không còn phù hợp.

Muốn hội nhập thành công, tôi cho rằng cả hành khách lẫn nhân viên ngành dịch vụ hàng không đều cần phải thay đổi: một bên là ý thức tôn trọng quy định, một bên là thái độ linh hoạt và văn minh.

Son Nguyen Khac