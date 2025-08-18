Cô gái qua mặt nhân viên hãng bay để mang gần 10 kg hành lý xách tay

Bị nhân viên sân bay yêu cầu bỏ bớt hành lý quá tải, cô gái bực tức kéo vali ra chỗ khuất, mặc thêm áo, nhét đồ nặng vào người.

Đọc bài viết: "Khách Việt mắng chửi nhân viên sân bay vì bị bắt lỗi 0,5 kg hành lý xách tay", tôi rất đồng cảm với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, nhiều bình luận trái chiều lại cho rằng việc hành lý quá 0,5 kg không hề lớn và nên được linh động. Có lẽ đó cũng là suy nghĩ của không ít người Việt.

Tuần trước, tôi có chuyến bay từ TP HCM ra Đà Nẵng. Khi làm thủ tục an ninh, tôi chứng kiến một cảnh tượng khiến mình vừa khó chịu, vừa suy nghĩ nhiều về ý thức của một số hành khách Việt khi đi máy bay.

Một cô gái mang theo vali xách tay gần 10 kg, trong khi quy định của hãng chỉ cho phép 7 kg. Khi làm thủ tục, nhân viên check-in yêu cầu cô phải bỏ bớt đồ hoặc mua ký gửi. Cô gái tỏ ra bực bội khi bị làm khó, rồi kéo vali ra chỗ khuất và bắt đầu "sáng tạo". Người này mặc thêm quần áo, nhét đồ nặng vào trong người và túi đeo vai để vali bớt nặng. Xong xuôi, tôi thấy cô gái quay lại quầy làm thủ tục và được chấp nhận dù vali lúc này vẫn còn hơn 7 kg.

Khi vào được sảnh chờ, tôi thấy cô lại ung dung lấy đồ ra nhét lại vào vali như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn qua thì có vẻ cô gái khá tinh quái để tránh việc phải bỏ thêm vài trăm nghìn đồng mua gói hành lý ký gửi. Hẳn nhiều người cũng sẽ nghĩ việc thêm vài kg chẳng phải điều gì quá to tát hay ảnh hưởng đến an toàn bay.

>> Chấp nhận 3 tiếng delay ở sân bay Tân Sơn Nhất như một thói quen

Chứng kiến toàn bộ quá trình, tôi thấy một sự bất công rõ rệt. Người tuân thủ quy định, sẵn sàng ký gửi và chấp nhận chờ đợi thì phải mất thêm thời gian nhận hành lý, thậm chí trả phí cao. Trong khi đó, người tìm cách gian lận lại thoải mái qua cửa, rồi đẩy rắc rối cho người khác.

Hành vi ấy tạo ra tâm lý lách luật, làm méo mó nguyên tắc công bằng vốn cần được duy trì trong hàng không. Nếu ai cũng mang dư vài kg, chuyến bay sẽ phải gánh thêm hàng trăm ký ngoài dự tính. Nếu ai cũng chen vali quá nặng lên cabin, rủi ro mất an toàn sẽ tăng lên, chưa kể sự khó chịu trong quá trình sắp xếp hành lý. Nên nhớ hành lý ký gửi để trên đầu hành khách nên đừng so sánh nó với hành lý ký gửi để ở dưới khoang hành khách.

Tôi không phủ nhận: ai cũng muốn tiết kiệm chi phí, thời gian, tránh phiền phức. Nhưng sự văn minh trong di chuyển không nằm ở việc mang được thêm vài kg đồ, mà ở việc tôn trọng quy định chung. Tôi tin rằng, nếu một ngày chúng ta đi nước ngoài và bị buộc phải ký gửi chỉ vì dư 0,2 kg, ít ai dám tranh cãi. Vậy tại sao ở Việt Nam, nhiều người lại coi chuyện "linh động" là mặc định?

Một chiếc vali nặng không chỉ vì đồ bên trong, mà còn vì nó chứa cả sự khôn lỏi, và gánh nặng ấy cuối cùng lại đặt lên vai người khác. Tôi ước gì, thay vì tìm cách lách, mỗi hành khách đều chọn cách đơn giản hơn: tuân thủ từ đầu. Đó mới là sự nhẹ nhàng thật sự cho tất cả chúng ta.

Nhat Minh Hoang