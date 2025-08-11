Người đàn ông lao vào bóp cổ tôi giữa khu vui chơi trẻ em

Thấy con bị đẩy ngã, gã đàn ông cao to từ đâu lao tới túm áo, bóp cổ tôi, giọng gầm lên giận dữ: 'Mày không biết dạy con à?'.

Theo dõi vụ việc "Người đàn ông đánh tới tấp cô gái ở chung cư" sau mâu thuẫn tại Hà Nội mới đây, tôi vô cùng phẫn nộ. Chính bản thân tôi cũng từng ở vào tình huống tương tự cách đây không lâu và đến giờ vẫn chưa thôi sợ hãi mỗi khi nhớ lại.

Người đàn ông đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái ở sảnh chung cư Hà Nội. Ảnh: Cắt từ video

Hôm đó, tôi đưa con trai 5 tuổi đi chơi ở một khu vui chơi trong nhà. Bé vốn hiếu động, chạy nhảy liên tục. Tôi vừa quan sát vừa nhắc nhở để con chơi an toàn và không va chạm với các bạn khác. Thế nhưng, chỉ một thoáng lơ đễnh, một sự cố nhỏ đã xảy ra khi con tôi và một bé trai khác cùng tranh nhau một chiếc xe đồ chơi. Hai đứa nhỏ xô đẩy và đứa bé kia bị con tôi vô tình đẩy ngã và òa khóc.

Khi phát hiện ra, tôi vội vàng chạy đến để can ngăn và đỡ bé trai kia dậy. May mắn chỉ là va chạm nhẹ nên cả hai đứa trẻ đều không bị chấn thương gì. Tôi cũng chủ động nói con xin lỗi và nhường bạn món đồ chơi. Thế nhưng, bất ngờ từ phía sau, một người đàn ông cao to, chắc là bố của bé kia, lao tới, túm mạnh áo tôi, rồi bóp cổ, mặt hằm hằm và hét lên giận dữ: "Mày không biết dạy con à?".

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cảm giác hoảng sợ ập đến, không chỉ vì tôi bị hành hung, mà còn vì con tôi đứng ngay đó, mắt tròn xoe, vừa sợ vừa khóc khi chứng kiến mẹ bị người lạ đe dọa. Tôi cố gắng gỡ tay người đàn ông ra, lùi lại phòng vệ, giọng run run: "Anh bình tĩnh. Bé chưa bị sao cả. Để tôi nói chuyện với con".

Nhưng dường như cơn giận đã che mất lý trí của anh ta. Như một gã đồ tể, anh ta lao vào tôi, liên tục chửi bới và giơ tay dọa đánh. Xung quanh có nhiều người nhưng không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, tôi phải nhờ nhân viên khu vui chơi tới can thiệp, tách anh ta ra. Sau đó, tôi ôm con, cố trấn an: "Không sao đâu, mẹ ở đây rồi". Và tôi lập tức dắt con ra về.

>> Người đi xe máy chửi tôi 'muốn chết à' sau va chạm

Suốt mấy ngày sau, tôi vẫn bị ám ảnh. Không phải vì vài vết đỏ trên cổ, mà vì tôi nhận ra sự hung hãn có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, ngay cả trong môi trường tưởng chừng an toàn như khu vui chơi trẻ em. Và nỗi lo lớn nhất của tôi không phải là cho bản thân, mà là cho tâm hồn non nớt của con trẻ khi phải chứng kiến cảnh người lớn dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Bạo lực không bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Một lời nói tử tế có thể giải quyết mâu thuẫn, nhưng chỉ một hành động hung hãn có thể gieo vào tâm trí trẻ con nỗi sợ, sự tổn thương và hình mẫu sai lệch về cách đối nhân xử thế. Người lớn nóng giận, trẻ con là nạn nhân. Và bạo lực dù ở bất cứ nơi đâu, từ đường phố, trường học đến khu vui chơi, cũng đều đáng bị lên án.

Chúng ta dạy con kiềm chế, biết xin lỗi khi sai, tôn trọng người khác thì chính chúng ta cũng phải làm gương. Bởi trẻ em học cách sống không phải từ những bài giảng, mà từ cách người lớn hành xử mỗi ngày.

Nếu bạn là phụ huynh, xin hãy kiềm chế cảm xúc, dùng lời nói để giải quyết bất đồng. Nếu bạn là người chứng kiến, đừng im lặng, hãy can ngăn, báo bảo vệ, hoặc quay lại bằng chứng để bảo vệ nạn nhân. Sự im lặng của chúng ta đôi khi lại tiếp tay cho bạo lực. Hãy để trẻ em lớn lên trong một môi trường an toàn, nơi mâu thuẫn được giải quyết bằng lý trí và sự tôn trọng.

My Hoang