Tài xế 'dù' dọa đánh khi tôi bắt xe ôm công nghệ rời sân bay Tân Sơn Nhất

'Chặt chém' 150.000 đồng từ sân bay Tân Sơn Nhất về quận 4 bất thành, nhóm tài xế 'dù' bám đuổi, hành hung khi tôi bắt xe ôm công nghệ.

Hơn 22h tối 20/1, tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi tiễn người nhà, tôi bắt xe ôm công nghệ để về nhà ở quận 4 vì quá mệt, lại say xe và đau bao tử. Tôi đi bộ qua khu vực để xe máy và ra phần đường sát bãi xe sân bay, hỏi một tài xế mặc đồ của hãng xe công nghệ đang chờ khách tại đó. Người này không chịu mở app và báo giá cho tôi là 150.000 đồng (đắt gấp 2,5 lần giá thường). Thấy vậy tôi nói cảm ơn, và từ chối, đi tiếp qua vài xe khác.

Hỏi một tài xế xe công nghệ khác, người này nói tôi mở app đặt xe. Thế nhưng, khi tôi vừa ngồi lên xe, người mặc đồ hãng xe công nghệ kia tiến lại, buông lời hù dọa như muốn đánh nhau, miệng chửi bới tục tĩu: " Mày bỏ khách xuống, ai cho mày đón khách ở đây?".

Thấy tình hình căng thẳng, tôi buộc phải xuống xe. Tài xế xe công nghệ trấn an tôi: "Thôi để anh chạy lên khúc nữa, em đi bộ ra rồi hẵng lên xe kẻo bị họ dằn mặt, gây khó dễ). Đi được tầm 70 mét, người mặc đồng phục xe công nghệ lại chạy xe đuổi theo, hăm dọa, dọa đánh tài xế xe công nghệ chở tôi khiến anh này phải chạy xe lên thêm 100 mét nữa. Lúc này, tôi thấy ba người mặc đồng phục xe công nghệ vây lấy tài xế kia, liên tục chửi bới, thách thức và đánh vào mặt, làm anh này chảy máu miệng.

Thấy vậy, tôi lập tức hét lớn và mở điện thoại quay clip dọa sẽ báo công an để giải vây cho nam tài xế. Thấy tôi làm căng, nhóm người kia mới chịu rút lui, không quên quay lại chửi bới. Không muốn chuyện thêm căng thẳng, tôi vội vàng lên xe của tài xế và hối anh chạy đi khỏi khu vực này. Cũng may, nhóm người kia không đuổi theo nữa.

Trong suốt hành trình về nhà, tôi vẫn cực kỳ sợ hãi, lo những kẻ mặc đồng phục xe công nghệ kia đuổi theo. Hỏi chuyện nam tài xế, tôi mới biết nhóm người này rất đông và hung hãn, luôn tìm cách chèo kéo khách ở sân bay, ép họ đi theo giá riêng thay vì chạy theo app. Nếu thấy tài xế xe công nghệ chính thống nào bắt khách, họ lập tức áp sát, đe dọa, thậm chí hành hung.

Tôi là con gái, một thân một mình, trong khi tài xế xe công nghệ kia lại còn nhỏ tuổi, hiền lành, nên nhóm người kia càng thêm hung hăng. Sau chuyến đi, tôi vẫn liên lạc với nam tài xế, hỏi han tình hình vào động viên anh. Không biết có ai từng gặp phải trường hợp như tôi không?

Hy vọng lực lượng an ninh ở sân bay và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, chấn chỉnh hoạt động xe dù tại sân bay Tân Sơn Nhất, để lập lại trật tự an ninh và bảo đảm an toàn, cũng như quyền lợi cho hành khách.

Vy Le