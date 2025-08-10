Người đánh tới tấp cô gái ở chung cư bị bắt

Hà NộiĐặng Chí Thành, 31 tuổi, bị bắt khẩn cấp để điều tra cáo buộc đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái ở sảnh thang máy chung cư, gây náo loạn.

Chiều 10/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự với Thành, trú phường Phương Liệt, để xác minh hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bước đầu, Thành khai đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình cô gái 28 tuổi ở cùng chung cư Sky Central số 176 Định Công từ trước. Khoảng 22h30 ngày 9/8, Thành thấy cô gái ở tầng một chung cư, đến nói chuyện rồi xảy ra tranh cãi. Anh ta yêu cầu xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đánh nạn nhân.

Nghi phạm Đặng Chí Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, trong lần đầu tiên, Thành đấm hai cái vào mặt cô gái. Khi nạn nhân lùi lại để né đòn, gã xăm trổ tiếp tục đá vào bụng, đấm liên tục 10 cái vào vùng mặt, đầu. Bảo vệ chạy đến can ngăn, nam thanh niên vẫn giữ thái độ hung hãn, đòi lao vào tấn công tiếp.

Sự việc xảy ra trong chưa đầy một phút, trước mặt một người phụ nữ khác và 4 trẻ em.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Cắt từ video

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Ngọc Thạch đánh giá, hành vi gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hành vi của nghi phạm Thành trong sự việc có nhiều yếu tố để cấu thành tội phạm như sử dụng vũ lực, đấm, đánh gây nguy hiểm cho người khác. Hơn nữa, nghi phạm còn gây ồn ào, náo loạn, làm mất trật tự nơi công cộng.

Theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, người gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội bị phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 2 năm. Người vi phạm có thể bị phạt 2-7 năm tù nếu phạm tội có tổ chức, dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách...

Phạm Dự