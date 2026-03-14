Hai tuần Trung Đông chìm trong bão lửa xung đột

Giao tranh đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, trong đó khoảng 1.500 người ở Iran, hơn 680 người ở Lebanon, 15 người ở Israel và hàng chục người ở các quốc gia Vùng Vịnh. Mỹ ghi nhận 13 lính thiệt mạng liên quan chiến sự.

"Trả thù sẽ vẫn nằm trong ưu tiên hàng đầu của chúng tôi cho tới khi hoàn thành trọn vẹn", ông tuyên bố.

Cuộc xung đột hôm nay bước sang tuần thứ ba, nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định "mục tiêu tối thượng" của Israel trong cuộc chiến là thay đổi chính quyền ở Iran còn tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định Tehran sẵn sàng mở rộng phạm vi giao tranh.

Tổng thống Trump cùng ngày tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, nơi được coi là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran. Ông Trump cho biết đã quyết định không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo Kharg "vì những lý do chính đáng".

Khói đen bốc lên sau một cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran ngày 13/3, trong lúc người dân Iran đang tham gia cuộc tuần hành nhân ngày Al-Quds, sự kiện ủng hộ nhân dân Palestine vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng Ramadan linh thiêng.

