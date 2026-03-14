Giây phút Mỹ không kích đảo 'huyết mạch dầu mỏ' của Iran

Ông Trump công bố video đòn không kích loạt mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, địa điểm được coi là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 đăng trên mạng xã hội Truth Social video cho thấy đòn không kích nhằm vào hàng loạt mục tiêu của Iran, trong đó có đường băng và hạ tầng của một sân bay, dẫn tới các vụ nổ lớn. Thời gian và địa điểm bị tập kích không được đề cập.

Dữ liệu đối chiếu địa lý của CNN cho thấy mục tiêu của cuộc không kích là đảo Kharg, ngoài khơi bờ biển Iran.

Tổng thống Trump trước đó tuyên bố quân đội Mỹ đã thực hiện "một trong những cuộc không kích mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông và xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, viên ngọc quý của Iran".

Ông nhấn mạnh đã ra lệnh không phá hủy hạ tầng dầu mỏ trên đảo Kharg "vì những lý do chính đáng", nhưng cảnh báo có thể thay đổi quyết định nếu Iran "có bất cứ hành động nào gây cản trở lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua Eo biển Hormuz".

Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn nguồn tin tại hiện trường cho biết hơn 15 vụ nổ đã xảy ra trên hòn đảo và khói dày đặc bốc lên. Những mục tiêu bị đánh trúng gồm vị trí phòng thủ của quân đội, căn cứ Joshen, một tháp kiểm soát không lưu và một nhà chứa trực thăng.

Đảo Kharg nằm trong Vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách Eo biển Hormuz hơn 480 km. Hòn đảo với chiều dài chỉ 6 km và diện tích 20 km2 dường như vẫn nguyên vẹn trong hai tuần đầu tiên của cuộc xung đột.

Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo, phần lớn bán cho châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Với nền kinh tế phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu năng lượng, Kharg được coi là mắt xích sống còn của Iran.

Vị trí đảo Kharg. Đồ họa: CNBC

Mỹ và Israel trước đó tỏ ra thận trọng với những quyết định liên quan đảo Kharg. Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc chiếm giữ hòn đảo chiến lược này khi xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Các chuyên gia từng cảnh báo những cuộc tấn công vào đảo Kharg sẽ làm gián đoạn phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, có nguy cơ dẫn đến đòn trả đũa dữ dội ở Eo biển Hormuz hoặc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Huyền Lê (Theo CNN, AFP)