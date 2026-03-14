Iran dọa biến các cơ sở dầu mỏ liên quan Mỹ thành tro tàn

Iran dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ liên quan đến Mỹ sau khi Washington không kích đảo Kharg, huyết mạch dầu mỏ của Tehran.

Bộ Tư lệnh Trung ương Iran Khatam al-Anbiya hôm nay ra tuyên bố nói rằng các cơ sở dầu mỏ và năng lượng thuộc về những công ty hợp tác với Mỹ sẽ "lập tức bị phá hủy và biến thành đống tro tàn" nếu cơ sở năng lượng của Iran bị tấn công.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chỉ thị Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) "thực hiện một trong những cuộc không kích mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông và xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, viên ngọc quý của Iran". Ông Trump cho biết đã quyết định không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo Kharg "vì những lý do chính đáng".

Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng cảnh báo Tehran sẽ "từ bỏ mọi sự kiềm chế" nếu Mỹ có bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào các đảo của Iran trên khắp Vịnh Ba Tư.

Ảnh vệ tinh toàn cảnh đảo Kharg của Iran hôm 11/3, vài ngày trước khi Mỹ không kích. Ảnh: Airbus

Đảo Kharg nằm trong Vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách Eo biển Hormuz hơn 480 km, là điểm trung chuyển xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Hòn đảo với chiều dài chỉ 6 km và diện tích 20 km2 với nhiều kho lưu trữ và cảng xuất dầu dường như vẫn nguyên vẹn trong hai tuần đầu tiên của cuộc xung đột.

Tuy nhiên, Mỹ dường như ngày càng chú ý tới hòn đảo này khi chiến sự kéo dài. Sau đòn không kích của Mỹ ngày 13/3, hãng thông tấn Fars của Iran cho biết hơn 15 vụ nổ xảy ra trên hòn đảo, khói dày đặc bốc lên. Những mục tiêu bị đánh trúng gồm vị trí phòng thủ của quân đội, căn cứ biển Joshen, một tháp kiểm soát không lưu và một nhà chứa trực thăng. Không cơ sở hạ tầng dầu mỏ nào bị hư hại.

Theo cựu chuẩn tướng lục quân Mỹ Mark Kimmitt, đòn tấn công vào đảo Kharg đã làm tăng đáng kể mức độ rủi ro trong cuộc chiến và có thể đẩy giá dầu "vượt tầm kiểm soát".

"Cuộc chiến không còn đơn thuần là loại bỏ chế độ, quân đội của Iran nữa, mà giờ đây Mỹ đang cố hủy diệt huyết mạch kinh tế của nước này", ông cho hay.

Kimmitt cho rằng Mỹ đang biến hòn đảo thành "con tin" để đảm bảo Iran cho phép tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nếu cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở đảo Kharg bị tấn công, "Iran sẽ nhắm mục tiêu những cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông". "Và khi đó, giá dầu sẽ vượt tầm kiểm soát", ông nhấn mạnh.

Vị trí đảo Kharg. Đồ họa: CNBC

Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, phần lớn được chuyển tới châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Với nền kinh tế Iran phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu năng lượng, Kharg được coi là mắt xích sống còn của quốc gia này.

Huyền Lê (Theo CNN, AFP)