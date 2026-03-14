Mỹ không kích hòn đảo 'huyết mạch dầu mỏ' của Iran

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, được coi là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran.

"Theo chỉ thị của tôi, Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã thực hiện một trong những cuộc không kích mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông và xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharq, viên ngọc quý của Iran", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 13/3.

Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sở hữu những vũ khí "mạnh mẽ và tinh vi nhất mà thế giới từng biết đến", khẳng định ông đã quyết định không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo Kharg "vì những lý do chính đáng".

"Tuy nhiên, nếu Iran hay ai khác có bất cứ hành động nào gây cản trở lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua Eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này", Tổng thống Mỹ cảnh báo.

Đảo Kharg nhìn từ vệ tinh vào ngày 2/3. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News được công bố trước đó, khi được hỏi liệu Mỹ có đang nghĩ đến khả năng đổ quân kiểm soát đảo Kharg hay không, Tổng thống Trump nói rằng đó "không phải là ưu tiên hàng đầu" nhưng thêm rằng ông có thể "thay đổi ý định trong vài giây".

Giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin.

Đảo Kharg nằm trong Vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách Eo biển Hormuz hơn 480 km. Hòn đảo có chiều dài chỉ 6 km và diện tích 20 km2, nhưng đã trở thành trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran trong hơn nửa thế kỷ qua.

Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo, phần lớn bán cho châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Với nền kinh tế phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu năng lượng, Kharg được coi là mắt xích sống còn của Iran.

Vị trí đảo Kharg. Đồ họa: CNBC

Mỹ và Israel trước đó tỏ ra thận trọng với những quyết định liên quan đảo Kharg. Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc chiếm giữ hòn đảo chiến lược này khi xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Các chuyên gia từng cảnh báo những cuộc tấn công vào đảo Kharg sẽ làm gián đoạn phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, có nguy cơ dẫn đến đòn trả đũa dữ dội ở Eo biển Hormuz hoặc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, CNN)