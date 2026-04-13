Hai á hậu Miss World Vietnam về quê

Khánh Như, Trương Tâm Như trở về nhà trong vòng tay cha mẹ, ăn những món dân dã sau khi đoạt danh hiệu á hậu Miss World Vietnam.

Hơn một tuần sau chung kết, Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như về Khánh Hòa thăm ba mẹ. Nhà của gia đình cô nằm trong một con hẻm trên đường Trần Phú, TP Nha Trang. Khi vừa bước vào cửa, cô bất ngờ khi người thân in băng rôn khổ lớn, treo ở tường để đón cô về.

Gia đình đón á hậu Khánh Như về quê Á hậu Khánh Như quây quần bên gia đình.

Gia đình chuẩn bị bữa tiệc nhỏ, mời họ hàng, hàng xóm tới chung vui. Á hậu gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã cổ vũ, giúp cô tự tin trong chặng đường thi nhan sắc vừa qua. "Quây quần bên người thân, ăn bữa cơm, tôi thấy mình vẫn như cô gái bé bỏng", cô nói.

Sáng 12/4, Khánh Như thức dậy sau giấc ngủ sâu - điều hơn một tháng qua cô khó có được do lịch trình bận rộn trong và sau cuộc thi. Á hậu thưởng thức bát bún riêu do mẹ nấu. Nhiều năm qua, ba mẹ Khánh Như gắn bó với công việc bán đồ ăn sáng. "Tôi biết ơn vì trưởng thành từ những đồng tiền gom góp của ba mẹ", cô nói.

Á hậu Khánh Như phụ mẹ bán quán ăn sáng Á hậu Khánh Như phụ mẹ bán quán ăn sáng.

Vào ngày 13/4, Khánh Như sẽ về THPT chuyên Lê Quý Đôn thăm thầy cô giáo, trao tặng một số phần học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Cô 22 tuổi, cao 1,69 m, số đo ba vòng là 85-59-95 cm. Á hậu đang là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại Học Kinh tế TP HCM. Tại Miss World Vietnam, cô được giám khảo khen phong thái tự tin, từng đoạt danh hiệu phụ Người đẹp bản lĩnh.

Khánh Như (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh kỷ niệm bên bố mẹ và gia đình anh trai (trái).

Ngày 11/4, á hậu 2 của cuộc thi - Trương Tâm Như - cũng đáp chuyến bay từ TP HCM tới Thừa Thiên Huế. Trở về nhà sau gần hai tháng, người đẹp nói có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tâm Như chỉ có một ngày để quây quần bên người thân, sau đó vào lại TP HCM để tiếp tục lịch trình.

Á hậu Trương Tâm Như về quê thăm bố mẹ sau Miss World Vietnam Không khí gia đình đón Tâm Như trở về.

Trong căn nhà nhỏ, Trương Tâm Như cùng bà, cha mẹ ôn kỷ niệm từ lúc ấu thơ đến lớn khôn. Ngắm nhìn các bức ảnh thuở nhỏ được bố mẹ treo trên tường nhà, cô xúc động. Tâm Như còn giới thiệu với mọi người về góc học tập thời cấp ba với hàng chục bằng khen.

Theo Tâm Như về Huế chơi còn có tân hoa hậu Phan Phương Oanh. Tâm Như dẫn đàn chị đi dạo phố, thưởng thức các món đặc trưng của vùng đất cố đô như bún bò, bánh ép.

Á hậu Trương Tâm Như (giữa) bên người thân.

Bố Tâm Như hiện làm lái xe công trình, mẹ là nhân viên văn phòng. Cô là con duy nhất trong nhà nên được họ dành trọn vẹn tình yêu thương. Theo người đẹp, cuộc sống gia đình không phải lo ăn từng bữa nhưng cũng không quá khá giả. Khi nhìn bàn tay chai sạn, làn da rám nắng hay đôi mắt ngày càng yếu đi của ba, Tâm Như mong muốn sớm thành công để đỡ đần ba mẹ.

Á hậu Trương Tâm Như khóc khi chia tay bố mẹ để trở lại công việc Tâm Như khóc khi chia tay ba mẹ để trở lại TP HCM.

Những năm qua, cô làm công việc gia sư để có tiền tự đóng học phí, sinh hoạt. Trương Tâm Như, 21 tuổi, cao 1,73 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng là 77-60-90 cm. Cô là hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng năm 2024. Cô từng tham gia nhiều chương trình ngoại khóa, các cuộc thi về tiếng Anh, là đại sứ truyền thông của Hội nghị lãnh đạo trẻ năm 2025, hoạt động trang bị kỹ năng, nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Á hậu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0.

Tại Miss World Vietnam 2025, Tâm Như ghi điểm qua nhiều vòng thi phụ phụ gồm chiến thắng Queen Talk, vào top 5 Người đẹp Nhân ái, top 6 Người đẹp Du lịch.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp