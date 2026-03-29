TP HCMNgười đẹp Phan Phương Oanh, 23 tuổi, quê Hà Nội, đăng quang Miss World Vietnam 2025, Á hậu 1 là Lê Phương Khánh Như, Á hậu 2 thuộc về Trương Tâm Như.

Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Cô gái Hà Nội giành vương miện chung cuộc cùng suất thi Miss World lần thứ 74 vào năm sau. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bình luận kết quả thuyết phục, khen Phương Oanh vừa có sắc vừa có tài.

Cô sinh năm 2003, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 và tiếng trung HSK 3. Thời sinh viên, cô nhiều lần giành học bổng, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Hoa hậu Phan Phương Oanh nhận quyền trượng từ đương kim Miss World Opal Suchata. Ảnh: Miss World Vietnam

Trong chung kết, cô trình diễn tốt, trả lời trọn vẹn các câu hỏi ứng xử. Ở phần vấn đáp của top 6, cô nhận câu hỏi: "Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam điều gì ở quá khứ, hiện tại và tương lai?".

Thí sinh trả lời: "Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam ở quá khứ hào hùng, hiện tại vươn mình và tương lai đầy khát vọng. Trong quá khứ, chúng ta đã biết đến dân tộc mình với ý chí, lòng quả cảm. Trong năm 2025, chúng ta đã có những sự kiện quan trọng như 80 năm ngày Quốc khánh, 50 năm Thống nhất đất nước. Những điều đó thể hiện bản lĩnh, khát vọng độc lập của dân tộc ta suốt bao năm. Hiện tại, chúng ta đang biết đến một Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng ta đang làm tốt ở nhiều khía cạnh, từ thể thao, văn hóa đến du lịch. Và đặc biệt là thế hệ trẻ vô cùng bản lĩnh, giàu tri thức và khao khát thể hiện bản thân. Tương lai, Việt Nam của chúng ta chắc chắn có thể ghi tên và trở thành một trong những đất nước phát triển về sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp hay tài nguyên đứng đầu châu Á. Tôi tin rằng với nguồn lực là thế hệ trẻ, giống như tôi, luôn sẵn sàng cống hiến cho xã hội, chúng ta có thể làm rạng danh Việt Nam".

Phan Phương Oanh biểu diễn trang phục dạ hội. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Khi vào top 3, cô và hai người đẹp còn lại cùng nhận câu hỏi: "Miss World năm nay sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Nếu trở thành đại diện dự thi cuộc thi này, bạn sẽ nói gì với thế giới về quê hương Việt Nam thân yêu của mình?".

Người đẹp nói lưu loát bằng tiếng Anh: "Xin chào thế giới, khi cuộc thi Miss World được tổ chức tại Việt Nam, nếu có cơ hội, tôi muốn nói về sự đoàn kết và lòng nhân ái của con người Việt Nam. Tôi muốn cho thế giới thấy rằng Việt Nam không chỉ đẹp bởi phong cảnh rực rỡ mà còn đẹp từ những điều giản đơn, chẳng hạn như một nụ cười hay một sự giúp đỡ. Ngoài ra, tôi muốn kể rằng năm 2025, khi miền Bắc và miền Trung Việt Nam hứng chịu cơn bão khốc liệt, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau gửi sự trợ giúp cứu hộ, những bữa ăn ấm áp hay những lời an ủi. Vì vậy, đây là sức mạnh của Việt Nam và chúng tôi đang nỗ lực hết mình để nâng cao nhận thức và đóng góp cho xã hội.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Việt Nam ngày nay đang hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không (net zero), cùng thế giới bảo vệ hành tinh. Vì vậy, tôi nghĩ với tất cả những điều đó, tôi muốn giới thiệu đến thế giới hình ảnh Việt Nam đầy ý nghĩa và tươi đẹp. Tôi muốn chứng minh rằng Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà còn là một nơi để kết nối. Xin cảm ơn rất nhiều".

Trước đó, suốt một tháng tham gia cuộc thi, Phương Oanh giữ phong độ ổn định, liên tục ghi tên vào vòng thi phụ gồm Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10).

Lê Phương Khánh Như là Á hậu 1. Cô 22 tuổi, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại Học Kinh tế TP HCM. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-63-98 cm. Khánh Như từng đoạt quán quân cuộc thi Én Vàng UEF 2024 dành cho sinh viên toàn thành phố. Trước đó, cô là á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023.

Cô gái Huế Trương Tâm Như giành danh hiệu Á hậu 2. Cô 21 tuổi, cao 1,73 m, là Hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024. Thí sinh được nhiều khán giả yêu thích nhờ vẻ đẹp, cách nói chuyện ngọt ngào. Cô có bằng IELTS 8.0.

Hoa hậu Phương Oanh bên Á hậu 1 Khánh Như (phải) và Á hậu 2 Tâm Như (trái). Ảnh: Miss World Vietnam

Chương trình diễn ra trong gần 5 tiếng, kéo dài đến hơn 0h. Các thí sinh lần đầu tham gia thi Dances of Vietnam, giới thiệu trang phục, điệu múa truyền thống nhiều vùng miền. Sau đó, họ trải qua các phần đồng diễn, trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội để tìm ra top 20, top 10 và top 6. Sau khi top 6 thi ứng xử, ban tổ chức chọn ra top 3 và các danh hiệu hoa hậu, á hậu.

Do kịch bản khá dài, không khí chương trình chỉ thực sự nóng lên với các phần trình diễn áo tắm, ứng xử. Các phần giới thiệu nhà tài trợ, trao các giải phụ, phỏng vấn khách mời rườm rà. Ngoài phần final walk của Hoa hậu Ý Nhi, ban tổ chức dành thời gian cho Á hậu Minh Kiên trải lòng.

Sân chơi khởi động cuối năm 2025, sau vòng sơ khảo, giám khảo chọn top 50 vào vòng trong. Ở chặng đầu, các thí sinh trải qua các hoạt động như chụp bộ ảnh bình chọn, trình diễn Người đẹp thời trang. Sau Tết Bính Ngọ, thí sinh tập trung ở TP HCM cho giai đoạn hai với các vòng thi phụ quan trọng. Ba thí sinh rút lui với lý do cá nhân nên còn 47 thí sinh vào bán kết (25/3) và chung kết (29/3).

Gần một tháng qua, các người đẹp trải qua các vòng thi phụ gồm Người đẹp bản lĩnh, Thể thao, Tài năng, Nhân ái. Sân khấu chung khảo hôm 25/3 diễn ra sôi động với phần thi Dances of Vietnam lần đầu xuất hiện và vòng Người đẹp biển nhận được quan tâm của khán giả. Càng về cuối, nhiều thí sinh tiềm năng dần lộ diện, hút sự chú ý của khán giả, tạo độ bình luận nhiều trên các diễn đàn.

Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.

Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Quốc Trường, Nhật Kim Anh.

Hà Thu