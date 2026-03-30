Bốn tháng chinh phục vương miện của Phan Phương Oanh

Người đẹp Hà Nội vượt qua 46 thí sinh để đội vương miện tại chung kết cuộc thi, tối 29/3 ở TP HCM. Chiến thắng của Phan Phương Oanh nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả. Chủ tịch Miss World Vietnam - bà Phạm Kim Dung - cho biết các giám khảo đồng thuận cao, nhận xét Phương Oanh giữ phong độ tốt trong nhiều tháng diễn ra cuộc thi.
Xuất hiện tại vòng sơ khảo hồi tháng 12/2025, Phan Phương Oanh ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào. Cô từng là thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2022, vào top 10 và đoạt danh hiệu Người đẹp biển.
Trong vòng phỏng vấn, cô nói quyết định trở lại sân chơi nhan sắc sau ba năm vì muốn cho mọi người thấy sự tiến bộ. Hoa hậu Lương Thùy Linh - phó trưởng ban giám khảo - nhận xét thí sinh có nét đẹp pha trộn truyền thống và hiện đại. Phan Phương Oanh còn được đánh giá cao về học vấn khi tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Tân hoa hậu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 và tiếng trung HSK 3.
Phương Oanh trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2022. Video: Tiền Phong
Cô mặc cắt xẻ, xuyên thấu tại sự kiện ra mắt sau khi vào top 50.
Phương Oanh trong bộ ảnh đầu tiên do ban tổ chức thực hiện. Cô cao 1,73 m, số đo hình thể 83-61-92 cm.
Người đẹp tại phần thi phụ đầu tiên Người đẹp Thời trang cuối năm 2025 ở TP HCM. Với kỹ năng, kinh nghiệm sân khấu, Phan Phương Oanh ghi tên vào top 5 thí sinh trình diễn đẹp nhất.
Các màn catwalk của Phan Phương Oanh tại cuộc thi.
Sau Tết Bính Ngọ, các thí sinh tập trung cho giai đoạn hai với nhiều hoạt động quan trọng. Phương Oanh (phải) cùng Trương Tâm Như sải bước tại sự kiện công bố vương miện, ngày 10/3 ở TP HCM.
Phần thi Head to Head Challenge giúp Phương Oanh thể hiện bản lĩnh thông qua những bài thuyết trình theo chủ đề. Giám khảo nhận xét cô có cách thể hiện quan điểm, lập luận đúng trọng tâm, dễ hiểu. Kết quả, người đẹp có mặt trong top 4, thí sinh chiến thắng nội dung này là Lê Phương Khánh Như. Ngoài ra, cô vào sâu vòng Queen Talk (top 4), Người đẹp Du lịch (top 10) với phong cách hùng biện tự tin.
Bài nói Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? của Phan Phương Oanh tại vòng hai của Người đẹp Bản lĩnh.
Phương Oanh thể hiện điệu múa Bắc Bộ tại vòng Người đẹp tài năng.
Trong khuôn khổ cuộc thi, cô tham gia trình diễn thời trang tại Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 12, hoạt động thiện nguyện cùng ban tổ chức.
Phương Oanh trên sân khấu vòng thi áo tắm tại bán kết, ngày 25/3.
Cô trình diễn trang phục Dances of Vietnam, hôm 25/3, góp phần giúp tác giả Phạm Minh Thuận và Nguyễn Lê Bá Hà đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm trang phục cho thí sinh Việt Nam mang đến sân khấu Hoa hậu Thế giới mùa thứ 73 và 74.
Tại chặng cuối, cô tỏa sáng lần lượt qua các vòng thi áo dài, áo tắm, dạ hội, trả lời ứng xử.
Với câu hỏi dành cho top 6: "Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam điều gì ở quá khứ, hiện tại và tương lai?", Phan Phương Oanh trả lời muốn thế giới nhớ đến Việt Nam ở quá khứ hào hùng, hiện tại vươn mình và tương lai đầy khát vọng. Người đẹp cho rằng thế hệ trẻ ngày nay bản lĩnh, giàu tri thức và khao khát thể hiện bản thân, có thể làm rạng danh đất nước.
Phần trả lời ứng xử của Phan Phương Oanh.
Cô sẽ có hơn một năm để chuẩn bị, trau dồi các kỹ năng trước khi tham gia Miss World lần thứ 74 vào năm 2027.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật, ban tổ chức cung cấp