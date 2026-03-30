Bốn tháng chinh phục vương miện của Phan Phương Oanh

Xuất hiện tại vòng sơ khảo hồi tháng 12/2025, Phan Phương Oanh ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào. Cô từng là thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2022, vào top 10 và đoạt danh hiệu Người đẹp biển.

Trong vòng phỏng vấn, cô nói quyết định trở lại sân chơi nhan sắc sau ba năm vì muốn cho mọi người thấy sự tiến bộ. Hoa hậu Lương Thùy Linh - phó trưởng ban giám khảo - nhận xét thí sinh có nét đẹp pha trộn truyền thống và hiện đại. Phan Phương Oanh còn được đánh giá cao về học vấn khi tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Tân hoa hậu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 và tiếng trung HSK 3.