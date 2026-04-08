Á hậu Khánh Như: 'Tôi trưởng thành nhờ quán cơm nhỏ của ba mẹ'

Á hậu Miss World Vietnam - Khánh Như - nói biết ơn những đồng tiền ba mẹ kiếm được từ việc bán đồ ăn trong hẻm để nuôi cô khôn lớn.

Lê Phương Khánh Như đoạt danh hiệu Á hậu 1 tại chung kết cuộc thi diễn ra hôm 29/3 ở TP HCM. Người đẹp nói về quá trình rèn luyện sự bản lĩnh, tự lập ở tuổi 22.

- Sau một tuần đăng quang, cảm xúc hiện tại của chị thế nào?

- Tôi chưa hết cảm giác vỡ òa khi chạm đến danh hiệu. Tôi đón nhận kết quả với tâm thế bằng lòng, cảm thấy mọi thứ vừa vặn. Một tuần qua, tôi có cơ hội tham dự nhiều sự kiện, hoạt động giải trí. Tôi biết ơn tình cảm của khán giả dành cho mình.

Nhìn lại bốn tháng tại cuộc thi, tôi xúc động. Từ cô sinh viên ít người biết đến, giờ tôi có lượng khán giả yêu mến, theo dõi mình trong mọi hoạt động. Cuộc sống của tôi thời gian tới chắc chắn sẽ có thêm sự thay đổi. Tôi đang trong quá trình thích nghi, học hỏi để có thể hoàn thành tốt nhất vai trò.

- Điều gì khiến chị quyết định đi thi nhan sắc khi đang là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại học Kinh tế?

- Ghi danh Miss World Vietnam là quyết định can đảm nhất trong nhiều năm qua của tôi. Tôi từng có nhiều hoài nghi lẫn nỗi sợ về năng lực của bản thân. Trước khi gửi hồ sơ, tôi hỏi ý kiến anh chị, bạn bè xung quanh và nhận được nhiều lời góp ý. Cuối cùng, tôi nhận ra quyết định nằm ở chính mình. Nếu không thực hiện, tôi nghĩ những băn khoăn ấy sẽ theo mình rất lâu, thậm chí có thể khiến tôi không bao giờ dám bứt phá.

Sân chơi mở ra cánh cửa để tôi được cọ xát, có thêm trải nghiệm quý giá. Ở chặng đầu, tôi áp lực khi đối diện nhiều thí sinh giỏi xung quanh. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc. Tôi nhìn vào các bạn để học hỏi, phấn đấu để tốt hơn mỗi ngày. Tôi tự nhủ dù kết quả ra sao, điều quan trọng là đã làm hết sức.

- Tại cuộc thi, chị còn thắng giải Người đẹp bản lĩnh. Chị rèn luyện thế nào trong cuộc sống để có được điều này?

- Với tôi, bản lĩnh là biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, không để cảm xúc lấn át quyết định nhưng cũng không khiến bản thân thiếu đi sự rung động.

Để rèn tính cách ấy, từ khóa tôi chọn là "chấp nhận". Khi đối diện khó khăn, tôi không né tránh, cũng không ép mình phải lạc quan. Nếu cứ cố tỏ ra ổn, đến một lúc nào đó khi không chịu được nữa, mình sẽ dễ "vỡ" và không còn đủ tỉnh táo để giải quyết vấn đề. Nếu quá áp lực, tôi cho phép mình được khóc thật to để giải tỏa. Sau đó, tôi sẽ ngồi lại để nhìn nhận, suy xét và tiếp thu.

- Hoàn cảnh gia đình tác động đến con người, tính cách chị thế nào?

- Ba mẹ tôi sống ở Ninh Thuận, bán quán ăn nhỏ trong một con hẻm. Anh trai tôi đã lập gia đình, hiện ở TP HCM. Từ nhỏ, tôi đã thấy được sự vất vả của ba mẹ khi phải thức dậy từ sớm để dọn hàng, rồi kết thúc lúc tối muộn. Họ chưa bao giờ than thở hay để các con lo lắng, vẫn lo đủ cho tôi đến trường hoặc học thêm tại trung tâm Anh ngữ.

Càng lớn, tôi thấu hiểu rõ hơn sự nỗ lực của ba mẹ, cũng như giá trị đồng tiền làm được từ sức lao động. Vì vậy, khi còn là học sinh, tôi luôn cố gắng để đạt kết quả tốt nhất, như một cách để họ yên tâm.

Khánh Như bên bố mẹ sau khi đoạt danh hiệu á hậu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Bài học nào từ cha mẹ được chị coi như kim chỉ nam trong quá trình trưởng thành?

- Từ nhỏ, tôi thích quan sát xung quanh. Tôi hay để ý cách mẹ nói chuyện với mọi người hay đối diện vấn đề sức khỏe, tài chính. Tôi biết mẹ cũng có những áp lực nhưng bà không bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến con cái. Mẹ tôi luôn chọn cách chấp nhận rồi vượt qua mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Với tôi, mẹ là người phụ nữ bản lĩnh, vừa cân bằng công việc vừa chăm lo cho tổ ấm.

Ba tôi không quen với những nơi sang trọng hay ăn món đắt tiền. Ông luôn tận hưởng mọi thứ theo cách bình dị và thoải mái. Có thể người khác cho rằng việc ăn bữa cơm 15.000 đồng hay ổ bánh mì là thiếu thốn nhưng ba không bao giờ nghĩ đó là khổ sở mà xem như niềm vui. Nhờ ba, tôi học được cách tôn trọng giá trị giản đơn trong cuộc sống.

Điều tôi trân trọng nữa đó là việc họ không bao bọc con quá mức. Sau mỗi lần mắc lỗi, tôi tự đứng dậy bằng những bài học.

- Điều chị tự hào nhất về mình cho đến nay là gì?

- Thời sinh viên, tôi đi làm thêm với vai trò gia sư, MC song ngữ. Vào năm nhất, tôi đã có thể bắt đầu tự trang trải học phí, sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ. Khi tự chủ hơn về tài chính, tôi từng nói: "Thôi ba mẹ nghỉ bán quán để ở nhà nghỉ ngơi". Họ bảo nếu ở nhà suốt ngày, không làm gì sẽ buồn. Vì vậy, hiện họ vẫn duy trì việc bán đồ ăn sáng. Tuy nhiên, tôi tin ba mẹ làm vì yêu thích thay vì áp lực mưu sinh như trước.

Họ chưa bao giờ đặt nặng chuyện con cái có mức lương bao nhiêu mỗi tháng, phải mua được nhà lầu, xe đẹp. Ba mẹ khuyên tôi điều quan trọng nhất là sống khỏe mạnh. Nhờ đó, tôi không bị áp lực phải thành công theo những tiêu chuẩn hào nhoáng của xã hội. Tôi ưu tiên cuộc sống ổn định về thể chất, bình yên trong tinh thần.

- Chị nghĩ gì về hào quang khi bước vào showbiz?

- Quan điểm sống của tôi sẽ không thay đổi so với lúc chưa phải là người của công chúng. Giống như thông điệp tôi từng nói tại vòng thi Người đẹp Bản lĩnh rằng nếu cả đời không rực rỡ cũng chẳng sao, miễn sao mình sống đúng cảm xúc và thấy hài lòng về mọi quyết định.

Tôi không đặt mục tiêu mỹ mãn trong mọi việc bởi hiểu nếu không chạm đến sẽ có cảm giác ngã rất đau, mất thời gian để đứng dậy. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi hời hợt, thiếu kỷ luật. Một khi tôi đã làm hết sức, kết quả ra sao cũng không tiếc nuối.

Khánh Như tại cuộc trò chuyện cùng VnExpress sau cuộc thi. Ảnh: Viết Qúy

- Cuộc sống đời thường của chị diễn ra thế nào?

- Tôi cân bằng giữa công việc MC và trau dồi thêm các kỹ năng, ngoại ngữ, luyện giao tiếp bằng cách nghe podcast. Khi rảnh, tôi đi gặp gỡ thầy cô, nói chuyện với bạn bè. Với tôi, việc giữ sự kết nối rất quan trọng bởi chẳng ai đạt thành tựu trong cuộc sống mà đi một mình.

Tôi không phủ nhận nỗ lực cá nhân, thường tự thưởng sau mỗi lần hoàn thành tốt công việc bằng bữa ăn ngon với món gà rán yêu thích hay mua một chiếc áo. Tôi thích hát, múa, xem đây là cách thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Cứ vài tuần, tôi lại bắt xe về quê chơi với bố mẹ.

Về chuyện tình cảm, tôi chưa bận tâm, cũng không gặp bất cứ sự hối thúc nào từ gia đình.

Tân Cao - Minh Hoàng