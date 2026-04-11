Á hậu Trương Tâm Như: 'Muốn thành công để đỡ đần cha mẹ'

Người đẹp Tâm Như đặt mục tiêu kiếm nhiều tiền để báo hiếu, mong ba nghỉ công việc lái xe công trình vất vả sau nhiều năm mưu sinh.

Người đẹp Huế đoạt danh hiệu tại chung kết Miss World Vietnam 2025, tối 29/3 ở TP HCM, xếp sau Hoa hậu Phan Phương Oanh và Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như. Dịp này, Tâm Như chia sẻ về gia đình, học tập và cuộc sống tự lập ở tuổi 20.

Á hậu Tâm Như: 'Muốn thành công để cha mẹ bớt vất vả'

Cô cao 1,73 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng là 77-60-90 cm. Tâm Như là hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng năm 2024. Cô tham gia nhiều chương trình ngoại khóa, các cuộc thi về tiếng Anh, là đại sứ truyền thông của Hội nghị lãnh đạo trẻ năm 2025, hoạt động trang bị kỹ năng, nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Á hậu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0.

Tại Miss World Vietnam, Tâm Như ghi điểm ở nhiều vòng thi phụ phụ gồm chiến thắng Queen Talk, vào top 5 Người đẹp Nhân ái, Top 6 Người đẹp Du lịch.

Tân Cao - Minh Hoàng