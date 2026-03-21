Khánh Như - người đẹp bản lĩnh của Miss World Vietnam

Khánh Như thuyết trình tại vòng thi Người đẹp bản lĩnh của Miss World Vietnam

Ngày 14/3, ban tổ chức công bố cô là thí sinh đầu tiên vào top 20 nhờ chiến thắng vòng thi phụ quan trọng. Khánh Như vượt qua 47 thí sinh, ghi điểm với các bài nói theo chủ đề như "Vẻ đẹp của Việt Nam", "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?".

Cô được giám khảo đánh giá có phong thái tự tin, tư duy sắc bén cùng khả năng truyền tải thông điệp rõ ràng. Chiến thắng của Khánh Như được Hoa hậu Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh nhận xét thuyết phục.