Khánh Như - người đẹp bản lĩnh của Miss World Vietnam

Ngày 14/3, ban tổ chức công bố cô là thí sinh đầu tiên vào top 20 nhờ chiến thắng vòng thi phụ quan trọng. Khánh Như vượt qua 47 thí sinh, ghi điểm với các bài nói theo chủ đề như "Vẻ đẹp của Việt Nam", "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?".
Cô được giám khảo đánh giá có phong thái tự tin, tư duy sắc bén cùng khả năng truyền tải thông điệp rõ ràng. Chiến thắng của Khánh Như được Hoa hậu Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh nhận xét thuyết phục.
Khánh Như chia sẻ cảm xúc ở hậu trường.
Người đẹp nằm trong nhóm ứng viên nổi bật theo dự đoán của nhiều khán giả. Hôm 15/3, cô vào top 10 Người đẹp tài năng.
Thí sinh thể hiện ca khúc Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý sáng tác).
Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại Học Kinh tế TP HCM.
Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-63-98 cm.
Người đẹp tạo dáng tại hoạt động bên lề cuộc thi, chụp ảnh thời trang.
Cô đang theo đuổi công việc MC song ngữ, từng dẫn dắt nhiều sự kiện lớn. Khánh Như đoạt quán quân cuộc thi Én Vàng UEF 2024 dành cho sinh viên toàn thành phố.
Người đẹp cho biết môi trường làm việc giúp cô rèn luyện khả năng giao tiếp, phản ứng nhanh trước các tình huống.
Khánh Như từng là á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023.
Cô có thành tích học tập tốt, từng giành học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc 150% tại Đại học Kinh tế TP HCM, giải C cuộc thi Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023.
Khánh Như catwalk tại Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 12.
Cô trình diễn tại vòng thi Người đẹp thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi hồi tháng 12/2025.
Thí sinh cho biết từng định thi Miss World Việt Nam 2023 nhưng thiếu tự tin. Sau hai năm rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử, tiếng Anh, trau dồi kiến thức, Khánh Như mới đăng ký.
"Tôi sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, nắm lấy cơ hội để không phải tiếc nuối", cô nói.
Vẻ khỏe khoắn của Khánh Như trong trang phục thể thao. Trong nhiều tháng tại cuộc thi, cô nói học hỏi các thí sinh về sự cầu toàn, nỗ lực trong mọi hoàn cảnh.
Top 48 đang tranh tài các phần thi phụ trước khi bước vào chung kết, ngày 29/3 ở TP HCM. Tân hoa hậu sẽ giành quyền tham gia Miss World lần thứ 74.
Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Hoa hậu Thế giới. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật, ban tổ chức cung cấp