Hà Thị Hậu vô địch giải trail 50km tại Australia

Về đích sau 4:47:41, Hà Hậu vô địch giải Ultra Trail Australia thuộc hệ thống Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) danh giá ngay trong lần đầu tham gia.

Hà Hậu sớm bứt lên từ những kilomet đầu tiên khi chạy từ Scenic World ở Katoomba, bang New South Wales hôm 13/5. Cô giữ vị trí dẫn đầu suốt hành trình và không để các đối thủ có cơ hội vượt mặt. Thành tích của runner người Việt nhanh hơn 6 phút so với người về thứ hai là VĐV chủ nhà Stephanie Auston (4:54:07) và 7 phút so với người thứ ba Dutchwomen Renee Cardinaals (4:54:55).

Hà Hậu vô địch Ultra Trail Australia. Ảnh: UTMB

Lộ trình thi đấu 50km tại Ultra Trail Australia nằm tại khu vực dãy núi Blue có độ cao khoảng 2.400 mét, cách Sydney 100km về phía Tây. Để giành chức vô địch, Hà Thị Hậu phải chinh phục những con đường mòn men theo vách núi đá, ngang qua thác Wentworth ngoạn mục, vượt qua con đèo Kedumba. 39% lộ trình là đường mòn trong núi, 43% là đường đất, 18% là đường nhựa.

Hà Thị Hậu cho biết chiến thắng giải đấu trên đất Australia vượt ngoài kỳ vọng vì đây là giải danh giá, nằm trong hệ thống Ultra Trail Mont Blanc nổi tiếng thế giới, quy tụ nhiều chân chạy trail mạnh. "Tôi hạnh phúc và thấy có chút bất ngờ khi vô địch. Đây là lần đầu tôi chạy ở Australia và thấy ấn tượng với đường đua, nhất là những đoạn xuống đèo", runner quê Lào Cai chia sẻ.

Chức vô địch Ultra Trail Australia là lần thứ hai runner sinh năm 1989 vô địch một giải đấu trong hệ thống UTMB World Series. Tháng 12 năm ngoái, Hậu vô địch cự ly 54km Doi Inthanon Thailand sau hơn 6 tiếng. Việc vô địch các giải đấu trong hệ thống UTMB giúp Hà Hậu giành vé thi đấu chung kết tại Pháp vào tháng 10.

Hà Thị Hậu vô địch VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight hồi tháng 2. Ảnh: Đức Đồng

Hà Thị Hậu là được xem là "nữ hoàng chạy trail" của Việt Nam hiện nay. Nhờ tập luyện thường xuyên ở quê nhà Sapa, Hậu thích nghi tốt với các điều kiện đường núi. Thời gian qua, nữ runner thống trị gần như tất cả các giải trail cô góp mặt. Hậu thắng 85km Dalat Ultra Trail sau 10 tiếng 14 phút 32 giây, vô địch 100km Vietnam Mountain Marathon sau 15 tiếng 15 phút.

Không chỉ thống trị đường trail, trên đường trường, thành tích của Hậu cũng ấn tượng khi hai lần giành chức vô địch 42km VnExpress Marathon tại Hạ Long và TP HCM. Cô dự kiến tiếp tục tham gia nhiều giải trong hệ thống VnExpress Marathon từ đây đến cuối năm.

Hoài Phương