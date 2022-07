Đỗ Quốc Luật, Hà Thị Hậu vô địch VM Hạ Long

06h30 Xác định hai nhà vô địch 5 km

Chưa đầy 30 phút sau khi xuất phát, hai vận động viên Trần Đăng An và Hoàng Thị Thắm lần lượt về nhất 5 km.

Nhất nam 5km

Đăng An ướt sũng áo và nở nụ cười tươi. Chân chạy Đà Lạt cho biết đây là lần thứ 5 anh tham gia các giải trong hệ thống VnExpress Marathon. "Trong 3 km đầu tiên có 2 vận động viên khác bám đuổi quyết liệt. Nhờ chiến thuật hợp lý và sự chuẩn bị về thể lực, tôi đã bứt tốc ở những đoạn cuối", An chia sẻ.

Trần Đăng An. Ảnh: Giang Huy

Thành tích ở VnExpress Marathon Amazing Hạ Long 2022 được Đăng An đánh giá khá ổn định so với lúc tập luyện và các giải trước. Gây ấn tượng với anh là cung đường chạy bên vịnh kỳ quan với chất lượng đường tốt và công tác chuẩn bị chỉn chu. "Đường chạy và không khí sôi nổi trên suốt chặng đua giúp mình duy trình tinh thần tốt", Đăng An chia sẻ.

Về nhất nữ 5km

Trong khi đó, Hoàng Thị Thắm có lần đầu tiên tham gia VnExpress Marathon. "Thành tích này bất ngờ với chính bản thân tôi vì cự ly ngắn có nhiều vận động viên ở đủ mọi lứa tuổi tham gia", chân chạy 33 tuổi, không giấu nổi niềm vui khi về đích đầu tiên.