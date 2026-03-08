Giám đốc robot OpenAI từ chức vì lo ngại thỏa thuận với Lầu Năm Góc

Caitlin Kalinowski, người đứng đầu bộ phận robot và phần cứng của OpenAI, tuyên bố từ chức với lý do lo ngại thỏa thuận của công ty với Bộ Quốc phòng Mỹ.

"AI đóng vai trò quan trọng trong an ninh quốc gia", bà Kalinowski viết trên X ngày 7/3. "Nhưng việc giám sát người Mỹ không có sự kiểm soát của tòa án cũng như trao quyền tự chủ gây chết người cho hệ thống mà không có sự cho phép của con người là những lằn ranh lẽ ra cần được thảo luận kỹ lưỡng hơn".

Bà nhấn mạnh "vô cùng kính trọng" CEO OpenAI Sam Altman và đội ngũ lãnh đạo, nhưng không hài lòng khi công ty ký với Lầu Năm Góc "mà không xác định rõ các điều kiện ràng buộc".

"Trước hết và trên hết, đây là vấn đề quản trị", bài đăng trên X nêu. "Vấn đề này quá quan trọng, không thể vội vàng thỏa thuận hoặc thông báo".

Người phát ngôn của OpenAI xác nhận việc Kalinowski từ chức, nhưng bảo vệ quyết định của công ty. "Chúng tôi tin thỏa thuận với Lầu Năm Góc tạo ra một lộ trình khả thi để sử dụng AI một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực an ninh quốc gia, đồng thời xác định rõ các lằn ranh đỏ: không giám sát trong nước và không phát triển vũ khí tự động", người phát ngôn nói với Business Insider.

Bà Caitlin Kalinowski. Ảnh: caitlinkalinowski.com

Trước đó, ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo toàn bộ cơ quan liên bang Mỹ ngừng sử dụng sản phẩm của công ty AI Anthropic. Lầu Năm Góc cũng xếp startup này vào danh sách rủi ro với chuỗi cung ứng, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận sử dụng AI trong quân sự.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, Sam Altman tuyên bố OpenAI vừa ký kết hợp đồng với Lầu Năm Góc. Làn sóng tẩy chay OpenAI lập tức bùng nổ, khiến Altman phải thừa nhận việc vội vã công bố thỏa thuận gây cảm giác "cơ hội và cẩu thả".

Hai điểm mấu chốt bị chỉ trích trong hợp đồng giữa OpenAI với Lầu Năm Góc là việc giám sát hàng loạt và điều khiển vũ khí tự động. Để xoa dịu chỉ trích, Altman khẳng định OpenAI đã điều chỉnh một số điều khoản trong hợp đồng, như các hệ thống AI do ChatGPT vận hành tại Bộ Quốc phòng "không được cố ý sử dụng để giám sát nội bộ đối với công dân Mỹ". Trước đó, Anthropic, nhà phát triển Claude, đã từ chối hợp tác do không đạt được cam kết về an toàn và bảo mật.

"Chúng tôi nhận thức rằng mọi người có quan điểm mạnh mẽ về những vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia thảo luận với nhân viên, chính phủ, xã hội dân sự và cộng đồng trên toàn thế giới", công ty cho biết thêm vào ngày 7/3.

Kalinowski tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Stanford năm 2007, gia nhập OpenAI năm 2024 với vai trò trưởng bộ phận robot và phần cứng tiêu dùng. Trước đó, bà dẫn dắt mảng phát triển phần cứng thực tế tăng cường tại Meta. Bà cũng từng là trưởng nhóm kỹ thuật tại Apple phụ trách sản phẩm Mac Pro và MacBook Air, đồng thời là thành viên nhóm thiết kế MacBook Pro nguyên khối ban đầu.

Bảo Lâm (theo Reuters)