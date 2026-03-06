Lầu Năm Góc đưa Anthropic vào danh sách 'rủi ro chuỗi cung ứng'

Bộ Quốc phòng Mỹ gửi thông báo tới Anthropic, tuyên bố công ty "gây rủi ro đối với chuỗi cung ứng".

Bloomberg và WSJ dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ rằng cơ quan này đã thông báo với Anthropic rằng công ty và những sản phẩm liên quan đã chính thức bị xếp vào diện rủi ro chuỗi cung ứng. Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần xung đột giữa đôi bên, khi CEO Anthropic Dario Amodei từ chối cho phép quân đội sử dụng AI của họ để giám sát hàng loạt người Mỹ hoặc vận hành vũ khí tự động.

Anthropic xác nhận đã nắm thông tin và sẽ khởi kiện.

Quyết định được đưa ra vài giờ sau khi FT đưa tin Anthropic đang quay lại đàm phán với Lầu Năm Góc vào ngày 5/3. Ông Dario Amodei đã thảo luận với Emil Michael, Giám đốc công nghệ của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong "nỗ lực cuối cùng" để tìm tiếng nói chung.

Một ngày trước đó, Amodei gửi thư dài hơn 1.600 từ tới nhân viên, chỉ trích đối thủ OpenAI "dối trá trắng trợn". "Lý do OpenAI chấp thuận thỏa thuận của Bộ Quốc phòng còn chúng ta thì không là vì họ không quan tâm đến việc xoa dịu nhân viên, còn chúng ta thực sự quan tâm đến việc ngăn chặn các hành vi lạm dụng", thư gửi nhân viên Anthropic của Amodei, được Information thu thập, có đoạn.

Ngày 6/3, Amodei xin lỗi về vụ rò rỉ thư, nói "không muốn làm trầm trọng thêm tình hình".

Logo Anthropic và mô hình Claude của công ty hiển thị trên màn hình. Ảnh: AFP

Theo Bloomberg, động thái của Lầu Năm Góc có thể gây ảnh hưởng lớn đến cả Anthropic lẫn quân đội. Startup này AI là nhà cung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo duy nhất có thể hoạt động trong môi trường đám mây mật của Lầu Năm Góc. Công cụ Claude Gov cũng trở thành lựa chọn ưa thích trong giới quân sự. "Đó là công cụ tốt, và việc loại bỏ sẽ gây khó cho các bên liên quan", Lauren Kahn, nhà phân tích của Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi - Đại học Georgetown, nhận định.

Trong khi đó, giới chuyên gia cảnh báo việc xếp hạng rủi ro chuỗi cung ứng đối với một công ty Mỹ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp khác muốn kinh doanh với chính phủ. Thông thường, danh sách này chỉ nhắm đến các công ty nước ngoài.

Theo TechCrunch, hàng trăm nhân viên OpenAI và Google đã kêu gọi Bộ Quốc phòng rút lại quyết định và yêu cầu Quốc hội Mỹ phản đối "điều có thể bị coi là lạm dụng quyền lực không phù hợp đối với một công ty công nghệ Mỹ". Những người này cũng thỉnh cầu các nhà lãnh đạo đoàn kết hơn, tiếp tục từ chối yêu cầu của Bộ Quốc phòng về việc sử dụng các mô hình AI cho mục đích giám sát hàng loạt trong nước và "tự động giết người không cần sự giám sát của con người".

Bảo Lâm tổng hợp