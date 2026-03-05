CEO Anthropic cho rằng OpenAI 'nói dối trắng trợn'

Trong thư gửi nhân viên, CEO Anthropic Dario Amodei gọi những thông điệp OpenAI đưa ra trên truyền thông là "lời dối trá trắng trợn".

"Lý do khiến OpenAI chấp thuận thỏa thuận của Bộ Quốc phòng Mỹ còn chúng ta thì không là vì họ không quan tâm đến việc xoa dịu nhân viên, còn chúng ta thực sự quan tâm đến việc ngăn chặn các hành vi lạm dụng", thư gửi nhân viên Anthropic của Amodei, được Information thu thập, có đoạn.

Amodei gọi thông điệp của OpenAI và CEO Sam Altman trên truyền thông sau khi nhận hợp đồng với Lầu Năm Góc là lời dối trá, còn Altman đang "tự nhận là người hòa giải và dàn xếp thỏa thuận một cách sai sự thật".

"Tôi nghĩ, nỗ lực thao túng hoặc đánh lạc hướng dư luận này không hiệu quả, cả với công chúng nói chung và truyền thông, khi hầu hết đều coi thỏa thuận của OpenAI với Bộ Quốc phòng có sự mờ ám hoặc đáng ngờ, còn xem chúng ta là người hùng", Amodei viết. "Nó chỉ hiệu quả với một số kẻ ngốc trên X, nhưng điều đó không quan trọng. Mối lo ngại chính của tôi, là làm thế nào để đảm bảo nó không có tác dụng".

Các bên liên quan chưa đưa ra bình luận.

CEO Anthropic Dario Amodei. Ảnh: Inc

Ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo toàn bộ cơ quan liên bang Mỹ ngừng sử dụng các sản phẩm Anthropic. Lầu Năm Góc cũng xếp startup này vào danh sách mối đe dọa với chuỗi cung ứng, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận sử dụng AI trong quân sự.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Altamn liên tiếp đăng thông điệp cho biết OpenAI vừa ký kết hợp đồng cung cấp AI với Lầu Năm Góc. Theo New York Times, Altman đã chủ động gọi điện cho Emil Michael, Giám đốc công nghệ của Bộ Quốc phòng Mỹ, đề cập chuyện hợp tác. Làn sóng tẩy chay OpenAI lập tức bùng nổ tại Mỹ, theo Independent.

Theo giới chuyên gia, hai điểm mấu chốt bị chỉ trích trong hợp đồng giữa OpenAI với Lầu Năm Góc là việc giám sát hàng loạt và điều khiển vũ khí tự động. Để xoa dịu chỉ trích, Altman khẳng định OpenAI đã điều chỉnh một số điều khoản trong hợp đồng, như các hệ thống AI do ChatGPT vận hành tại Bộ Quốc phòng "không được cố ý sử dụng để giám sát nội bộ đối với công dân Mỹ". Trước đó, Anthropic, nhà phát triển Claude, đã từ chối hợp tác do không đạt cam kết về an toàn và bảo mật.

TechCrunch đánh giá những lời Amodei nói với nhân viên "không phải vì cay cú". Thực tế, Anthropic phản đối việc Bộ Quốc phòng yêu cầu sử dụng AI của công ty cho "bất kỳ mục đích hợp pháp nào". Trong khi đó, OpenAI cho biết trên blog rằng thỏa thuận mới cho phép quân đội Mỹ sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo của họ với "tất cả mục đích hợp pháp".

Trên X ngày 3/3, Sam Altman thừa nhận đã vội vàng khi "khoe" hợp đồng quân sự mới. "Đây là bài học quý giá cho tôi khi đối mặt với những quyết định có mức độ hệ trọng cao hơn trong tương lai", ông viết.

Bảo Lâm tổng hợp