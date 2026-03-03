Làn sóng tẩy chay ChatGPT

MỹNhiều người dùng ChatGPT chuyển sang sử dụng chatbot khác, như Claude, sau khi OpenAI ký kết thỏa thuận với Lầu Năm Góc.

Theo Independent, việc tẩy chay được "kích hoạt" sau khi OpenAI đồng ý cho Lầu Năm Góc dùng công cụ AI trong hệ thống mật của quân đội Mỹ cuối tuần qua. Tuy nhiên, làn sóng được đẩy lên cao khi Sam Altman liên tiếp đăng các nội dung về thỏa thuận, dù trước đó ủng hộ lập trường của Anthropic về việc không dùng dữ liệu của người Mỹ để theo dõi người Mỹ.

Một bài đăng trên Reddit ngày 2/3 kêu gọi người dùng hủy đăng ký ChatGPT nhận sự đồng tình của hơn 11 triệu thành viên. Trên X, Facebook và TikTok, nhiều người sử dụng ChatGPT cũng cho biết đã chuyển sang chatbot khác.

"OpenAI vừa thỏa thuận với quỷ dữ và mất đi khách hàng trung thành. Công ty (ban đầu là tổ chức phi lợi nhuận) từng tuyên bố mục tiêu xây dựng AI an toàn cho nhân loại, giờ lại nhận hợp đồng từ Lầu Năm Góc. Sam Altman đã quyết định rằng tiền dành cho quốc phòng quan trọng hơn mọi nguyên tắc khác", tài khoản boomroom11 nêu trên Reddit và nhận hơn 29.000 lượt thích, gần 2.000 bình luận.

"Sam Altman lợi dụng tình hình rối ren của Anthropic trước khi ký hợp đồng mà đối thủ đã từ chối. Không còn gì để nói", một tài khoản khác viết trên X.

Ngôi sao nhạc pop Katy Perry thể hiện sự ủng hộ dành cho Anthropic bằng cách chia sẻ lên X ảnh chụp màn hình trang đăng ký tài khoản Claude Pro với chú thích "Đã hoàn thành" và biểu tượng trái tim.

Fortune cũng ghi nhận các thông điệp "hủy bỏ ChatGPT", "ủng hộ Claude" lan truyền mạnh trên Reddit và X. Website có tên "QuitGPT" cũng đã được lập với chiến dịch "thoát khỏi ChatGPT", tuyên bố có hơn 1,5 triệu người tham gia.

Trong khi đó, theo Anthropic, lượng người đăng ký Claude hàng ngày hiện "đạt mức cao kỷ lục", riêng người dùng miễn phí tăng hơn 60% kể từ tháng 1, còn số người đăng ký trả phí tăng gấp đôi. Trên App Store Mỹ, Claude cũng vươn lên dẫn đầu, còn ChatGPT tụt xuống vị trí thứ hai và Gemini của Google ở vị trí thứ tư.

Trước đó, dữ liệu từ công ty phân tích Sensor Tower cho thấy ngày 30/1, ứng dụng Claude dành cho iOS chỉ xếp thứ 131 tại Mỹ. Trong phần lớn tháng 2, ứng dụng này dao động quanh top 20, còn ChatGPT thường xuyên giữ số 1.

Logo mô hình Claude và ChatGPT. Ảnh: ElectroIQ

Trên mạng xã hội, nhiều người thậm chí chia sẻ cách xóa tài khoản ChatGPT và chuyển sang Claude. Anthropic cũng cập nhật một công cụ cho phép nhập các tùy chọn dữ liệu từ chatbot đối thủ, giúp chuyển sang Claude dễ dàng, không cần bắt đầu lại từ đầu.

Theo TechCrunch, nhân viên từ các công ty đối thủ cũng ủng hộ Anthropic trong cuộc chiến AI với Lầu Năm Góc. Thư ngỏ với tiêu đề We Will Not Be Divided (Chúng ta sẽ không bị chia rẽ) kêu gọi các lãnh đạo công nghệ đoàn kết giữ vững lập trường đã nhận được chữ ký từ hơn 600 nhân viên Google và hơn 90 nhân viên OpenAI.

Dù vậy, OpenAI vẫn nhanh chân thay thế vị trí khi Anthropic bị gạt ra. Theo New York Times, CEO Altman chủ động gọi điện cho Emil Michael, Giám đốc công nghệ của Bộ Quốc phòng Mỹ, đề cập chuyện hợp tác. Thỏa thuận bao gồm những giới hạn an toàn tương tự yêu cầu của Anthropic, khẳng định AI không được sử dụng để tự điều khiển vũ khí tự động hay giám sát thông tin cá nhân của công dân Mỹ. Dù vậy, theo Business Insider, thỏa thuận khiến nhiều người dùng ChatGPT lo ngại về tham vọng của OpenAI, dẫn đến những cuộc tranh luận trực tuyến về vấn đề đạo đức.

Bảo Lâm tổng hợp