CEO Anthropic lên tiếng sau mâu thuẫn với Lầu Năm Góc

CEO Dario Amodei cho biết Anthropic đang thực hiện quyền tự do ngôn luận khi từ chối các điều khoản của Lầu Năm Góc về việc sử dụng AI.

"Chúng tôi thực hiện quyền của mình theo Tu chính án thứ nhất khi lên tiếng và trái quan điểm với chính phủ. Bất đồng với chính phủ là điều đậm chất Mỹ nhất trên thế giới", Amodei nói trong cuộc phỏng vấn với CBS News cuối tuần qua.

Ông cho rằng việc Lầu Năm Góc hôm 27/2 gắn mác Anthropic là "mối đe dọa với chuỗi cung ứng" - định danh thường chỉ dành cho doanh nghiệp từ quốc gia đối địch - là hành động chưa từng có tiền lệ, mang tính trả đũa và trừng phạt. Ông giải thích, Anthropic muốn vạch ra lằn ranh đỏ khi chính phủ sử dụng công nghệ của họ vì "tin rằng vượt qua giới hạn đó là trái với các giá trị của Mỹ" và công ty muốn bảo vệ các giá trị này.

Amodei chia sẻ, nếu có thể nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Donald Trump về vụ tranh chấp, ông sẽ nhấn mạnh công ty được tạo thành từ "những người Mỹ yêu nước". "Mọi thứ chúng tôi làm đều vì lợi ích của Mỹ, vì mục tiêu hỗ trợ an ninh quốc gia. Việc chúng tôi chủ động triển khai các mô hình của mình với quân đội xuất phát từ niềm tin vào đất nước này", ông khẳng định.

Theo nhà sáng lập Anthropic, công ty chưa nhận được thông tin chính thức nào về việc dừng quan hệ hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ mà chỉ có các dòng tweet từ ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Khi nhận được thông tin chính thức, họ sẽ xem xét, tìm hiểu và đưa ra tòa án. Amodei nhấn mạnh vẫn quan tâm đến việc hợp tác, miễn là nằm trong giới hạn đỏ.

Dario Amodei, CEO công ty AI Anthropic. Ảnh: CBS News

Theo Reuters, Anthropic năm ngoái đạt thỏa thuận trị giá tối đa 200 triệu USD nhằm phát triển sản phẩm AI cho quân đội Mỹ. Họ là phòng thí nghiệm AI đầu tiên triển khai mô hình trên mạng lưới mật của Bộ Quốc phòng, cũng là công ty đầu tiên phát triển mô hình được xây dựng riêng theo yêu cầu của khách hàng chuyên về an ninh quốc gia.

Anthropic đã cố gắng thảo luận các điều khoản tiếp theo của hợp đồng trước khi đàm phán đổ vỡ. Công ty từ chối nhượng bộ về giới hạn an toàn khi sử dụng hệ thống AI trong vũ khí tự động và hoạt động giám sát hàng loạt công dân Mỹ. Phía Bộ Quốc phòng phản bác, khẳng định vẫn luôn hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và các nhà cung cấp theo hợp đồng không thể tự đặt ra điều khoản về cách quân đội sử dụng sản phẩm.

Trong khi đó, CEO OpenAI Sam Altman hôm 28/2 thông báo đã ký thỏa thuận với Lầu Năm Góc để sử dụng công cụ AI của công ty trong hệ thống mật của quân đội. Đáng chú ý, thỏa thuận bao gồm những giới hạn an toàn tương tự yêu cầu của Anthropic, khẳng định AI không được sử dụng để tự điều khiển vũ khí tự động hay giám sát thông tin cá nhân của công dân Mỹ một cách bừa bãi.

Thu Thảo (Theo Business Insider, CBS News)