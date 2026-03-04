Sam Altman thừa nhận vội vã khi 'khoe' hợp đồng quân sự

Sau khi tỷ lệ gỡ ứng dụng ChatGPT tăng 300%, CEO OpenAI thừa nhận việc vội vã công bố thỏa thuận với Bộ Chiến tranh Mỹ đã gây cảm giác "cơ hội và cẩu thả".

Ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo toàn bộ cơ quan liên bang Mỹ ngừng sử dụng các sản phẩm Anthropic. Lầu Năm Góc cũng xếp startup này vào danh sách mối đe dọa với chuỗi cung ứng, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận sử dụng AI trong quân sự. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, CEO OpenAI Sam Altamn liên tiếp đăng thông điệp cho biết OpenAI vừa ký kết hợp đồng cung cấp AI với Lầu Năm Góc.

Làn sóng tẩy chay OpenAI lập tức bùng nổ. Trong thông điệp mới trên X ngày 3/3, Sam Altman thừa nhận: "Có một điều tôi nghĩ mình làm chưa đúng: không nên vội vàng công bố thỏa thuận vào thứ Sáu (27/2). Các vấn đề cực kỳ phức tạp và đòi hỏi sự truyền đạt rõ ràng. Chúng tôi đã cố gắng hạ nhiệt tình hình và tránh kết cục tồi tệ hơn, nhưng tôi nghĩ điều đó lại khiến mọi thứ trông có vẻ cơ hội và cẩu thả. Đây là bài học quý giá cho tôi khi đối mặt với những quyết định có mức độ hệ trọng cao hơn trong tương lai".

Hai điểm mấu chốt bị chỉ trích trong hợp đồng giữa OpenAI với DoW là việc giám sát hàng loạt và điều khiển vũ khí tự động. Để xoa dịu chỉ trích, Altman khẳng định OpenAI đã điều chỉnh một số điều khoản trong hợp đồng, như các hệ thống AI do ChatGPT vận hành tại DoW "không được cố ý sử dụng để giám sát nội bộ đối với công dân Mỹ". Trước đó, Anthropic, nhà phát triển Claude, đã từ chối hợp tác với DoW do không đạt được cam kết về an toàn và bảo mật.

Trước đó, Altman cũng lên tiếng trấn an người dùng ChatGPT và kêu gọi chính phủ Mỹ đảo ngược quyết định phong tỏa Anthropic. Tuy nhiên, công ty của ông vẫn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Theo dữ liệu từ công ty phân tích Sensor Tower, tỷ lệ gỡ cài đặt ChatGPT tại Mỹ tăng 295% vài ngày qua, tức số người xóa ứng dụng khỏi điện thoại cao gấp ba lần so với một ngày trung bình. Ngược lại, số lượt cài đặt Claude của Anthropic tăng 37% vào ngày 27/2, tăng lên 51% vào 28/2, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng App Store Mỹ.

Sam Altman, CEO OpenAI, tại Hội nghị thượng đỉnh AI ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 19/2/2026. Ảnh: AP

Nhiều người dùng trên các mạng xã hội và diễn đàn như Reddit cho biết chuyển sang Claude không chỉ vì vấn đề đạo đức AI, mà còn do chất lượng phản hồi của ChatGPT ngày càng giảm sút sau khi mô hình GPT-4o bị khai tử.

Không dừng ở vấn đề chính trị, OpenAI còn đang bị chỉ trích về mặt kỹ thuật. Altman thừa nhận chất lượng văn bản suy giảm trên phiên bản ChatGPT 5.2. Sự kết hợp giữa các quyết định kinh doanh gây tranh cãi và chất lượng sản phẩm đi xuống đang đẩy OpenAI vào thế khó.

Giới chuyên gia nhận định, cuộc đối đầu giữa OpenAI và Anthropic hiện không còn đơn thuần là cuộc đua công nghệ, mà đã trở thành cuộc chiến về đạo đức và niềm tin của người dùng trong kỷ nguyên AI.

Huy Đức tổng hợp