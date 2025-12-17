Giảm 50% giá cho thuê mặt bằng nhưng vẫn ế khách

Từ mức hơn 60 triệu, tôi giảm giá cho thuê mặt bằng xuống còn 45 triệu, 40 triệu, thậm chí 30 triệu mỗi tháng, nhưng vẫn không có khách.

Tôi từng tin rằng đầu tư nhà mặt tiền để cho thuê là lựa chọn an toàn và dễ sinh lời. Vì suy nghĩ đó, tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn mua căn nhà nằm trên tuyến phố buôn bán sầm uất của khu vực. Thời điểm ấy, mặt tiền đồng nghĩa với dòng tiền ổn định: cho thuê dễ, giá cao, ít rủi ro. Và thực tế nhiều năm liền đã củng cố niềm tin đó của tôi.

Trước dịch Covid-19, căn nhà của tôi luôn trong tình trạng "có người xếp hàng chờ thuê". Giá thuê dao động từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi tháng, tùy thời điểm. Người thuê này nghỉ thì người mới đến lấp vào rất nhanh, hầu như không có tháng nào mặt bằng của tôi bị bỏ trống.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau dịch. Người thuê cuối cùng trả lại mặt bằng vì không trụ nổi chi phí. Ban đầu, tôi vẫn khá lạc quan, tin rằng chỉ cần điều chỉnh giá thuê là thị trường sẽ phản hồi. Từ mức hơn 60 triệu, tôi giảm xuống còn 45 triệu, rồi 40 triệu. Khi vẫn không có ai hỏi, tôi quyết định giảm mạnh, chấp nhận mức 30 triệu đồng mỗi tháng, tức giảm khoảng 50% so với giai đoạn cao điểm.

Thế nhưng, điều khiến tôi lo lắng là dù đã giảm một nửa giá thuê, mặt tiền vẫn ế. Bảng "cho thuê nhà" treo trước cửa ngày này qua tháng khác, có người gọi hỏi cho biết rồi im lặng, có người đến xem xong lắc đầu. Nhiều môi giới cũng thẳng thắn nói với tôi rằng không chỉ riêng nhà tôi mà cả tuyến phố đang cùng chung cảnh ngộ.

Quan sát xung quanh, tôi thấy nhiều cửa hàng truyền thống đã đóng cửa, nhường chỗ cho những mặt bằng bỏ trống. Trong khi đó, hoạt động buôn bán online lại ngày càng sôi động. Người bán chuyển sang livestream, bán hàng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Với họ, chi phí thuê nhà mặt tiền dù đã giảm mạnh vẫn là gánh nặng, trong khi bán online linh hoạt hơn, ít rủi ro hơn.

Với người đầu tư như tôi, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh. Khoản tài sản từng được xem là "con gà đẻ trứng vàng" nay lại trở thành gánh lo khi không tạo ra dòng tiền, trong khi chi phí bảo trì, thuế vẫn phải gánh đều. Tôi phân vân giữa nhiều lựa chọn mà phương án nào cũng đầy rủi ro. Tiếp tục giảm giá thì sợ không đủ bù chi phí dài hạn; giữ nguyên giá để chờ thị trường hồi phục thì không biết phải chờ đến bao giờ; bán đi thì tiếc bởi tôi từng mua với niềm tin đây là khoản đầu tư lâu dài.

Tôi cũng nghĩ đến việc tự kinh doanh, hoặc cải tạo mặt bằng, chuyển đổi công năng để phù hợp hơn với nhu cầu mới. Nhưng mỗi phương án đều đòi hỏi thêm vốn, thêm thời gian, và không có gì đảm bảo sẽ thành công trong bối cảnh sức mua còn yếu, thói quen tiêu dùng đã thay đổi.

Dũng Trần