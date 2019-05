Tập cuối 'Game of Thrones' gây phản ứng trái chiều

Giới phê bình không đồng thuận ý kiến về kết thúc có biến cố liên quan đến ngai vàng lục địa Westeros.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập sáu mùa cuối Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) phát sóng sáng 20/5 (giờ Hà Nội). Sau khi đánh bại Cersei, Daenerys (tức Mẹ Rồng) chuẩn bị lên ngai vàng. Trước toàn quân, cô tuyên bố chiến thắng và khẳng định sẽ chinh phạt nhiều nơi khác để giải phóng họ. Tuy nhiên, sự tàn ác của Daenerys - sát hại nhiều dân chúng khi quân địch đã quy hàng - khiến đồng minh của cô sợ hãi.

Tyrion Lannister - cận thần của Mẹ Rồng - và nữ sát thủ Arya Stark khuyên Jon Snow xem lại lòng trung thành của anh với nữ hoàng. Chứng kiến tận mắt thảm kịch ở kinh đô, Jon nhận ra cô sẽ mang đến nhiều đau khổ nếu cai trị. Anh đau đớn giết chết Daenerys - nữ hoàng kiêm người yêu. Rồng của Daenerys thiêu đốt ngai sắt trước khi ôm xác cô bỏ đi.

Các đại lãnh chúa tề tựu ở kinh đô King's Landing để quyết định người cai trị mới. Lúc này, Tyrion bất ngờ đề xuất thay đổi luật lệ. Theo anh, từ giờ vua mới sẽ được các lãnh chúa bầu ra chứ không theo dòng dõi. Vua đầu tiên được chọn theo cách này là Bran Stark - con trai của Ned Stark. Cậu có ưu điểm là không tham muốn quyền lực, đồng thời trải qua hành trình thần kỳ để có năng lực. Tyrion nghĩ những gì Bran trải qua sẽ là câu chuyện hay để thuyết phục dân chúng tin vào vua mới. Tuy nhiên, Sansa Stark tuyên bố miền Bắc sẽ độc lập dưới sự cai quản của cô và được chấp thuận.

Sau nhiều tập bị chê về diễn biến tâm lý, "Quỷ Lùn" Tyrion Lannister thể hiện tài năng ở tập cuối khi thuyết phục mọi người chọn vua mới. Ảnh: HBO.

Sau nhiều năm đại chiến, lục địa Westeros cuối cùng cũng có những tháng ngày bình yên dưới triều đại mới. Tyrion thành tướng quốc cho Bran, làm việc cùng hội đồng mới gồm Bronn - người lính đánh thuê giờ là lãnh chúa, tướng Davos, hiệp sĩ Brienne và học giả Samwell. Gendry Baratheon - con trai của tiên vương Robert Baratheon - trở thành lãnh chúa vùng Storm's End của cha mình. Sansa thành nữ hoàng phương Bắc trong sự ủng hộ của các thủ lĩnh nơi đây.

Do can tội giết nữ hoàng, Jon Snow phải trọn đời tham gia đội Tuần Đêm ở phương Bắc. Tuy nhiên, anh hài lòng với kết cục này và vốn không muốn tham gia chuyện tranh đoạt quyền lực. Còn Arya Stark dùng thuyền đi thám hiểm khu vực phía Tây chưa có trên bản đồ, thỏa ước mơ phiêu lưu của cô.

Một tình tiết xúc động ở tâp cuối "Game of Thrones" là khi Brienne (phải) ghi chép lại sự nghiệp, công trạng của Jaime Lannister - hiệp sĩ trải qua nhiều thăng trầm trong series. Ảnh: HBO.

Trên Rotten Tomatoes, tập cuối phim chỉ nhận 57% đánh giá tích cực. Giới phê bình chia làm hai phe, không thích hoặc hài lòng với kết phim. New York Times nhận định nhân vật Bran được xây dựng không ổn định. Cách đó vài tập, Bran nói với Jon Snow về xuất thân của anh, ngụ ý Jon có thể làm vua. Nhưng ở tập cuối, cậu nhanh chóng nhận ngôi báu. Việc đưa nhân vật có siêu năng lực quá mạnh lên ngôi cũng trái với ý đồ trước đó của series - vốn xoay quanh cuộc đấu của người thường.

USA Today nói kịch bản đi vào lối mòn, khi các nhân vật phe thiện đều được tưởng thưởng trong cái kết quá đơn giản. Philadelphia Inquirer nhận định hồi kết series chưa thỏa mãn khán giả do được hai biên kịch David Benioff và D.B. Weiss viết ra, trong khi tác giả của A Song of Ice and Fire (tiểu thuyết tiền thân series) - George R.R. Martin - chưa viết xong quyển cuối.

Tuy nhiên, Guardian khen hồi kết phản ánh được chủ đề tổng quát về nỗi đau chiến tranh. Chọn Bran lên ngôi là phương án tốt để chấm dứt các cuộc chiến. Còn Indiewire nói việc Bran lên ngôi hợp lý, minh họa biến chuyển về cách nhìn nhận quyền lực ở lục địa Westeros. Cây bút Steve Greene của trang này cho rằng tình tiết đó mang ý nghĩa thế giới Game of Thrones đã đoạn tuyệt truyền thống quá khứ, qua đó khép lại series trọn vẹn. Còn Entertainment Weekly khen các biên kịch khi táo bạo chọn một nhân vật ít được yêu thích lên ngai vàng, do đó gây bất ngờ cho người xem.

Ra mắt từ năm 2011, Game of Thrones được xem là hiện tượng của làng phim truyền hình, thu hút lượng fan lớn toàn cầu và đoạt 47 giải Emmy. Tuy nhiên, mùa cuối bị đánh giá kém thành công nhất trong series, chỉ nhận tổng cộng 70% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes (các mùa trước đều trên 90%). Nhiều fan cho rằng diễn biến phim quá nhanh, nhân vật phát triển tâm lý không hợp lý. Trên trang web Change, hơn nửa triệu người ký đơn yêu cầu HBO làm lại phần tám của phim.

Ân Nguyễn