Bản sao ngai sắt trong 'Game of Thrones' giá gần 1,5 triệu USD

MỹBản sao ngai sắt trong "Game of Thrones" là hiện vật có giá cao nhất tại sự kiện đấu giá đạo cụ, trang phục của loạt phim.

Theo AP, vật phẩm được gõ búa 1,49 triệu USD (hơn 37 tỷ đồng) sau phiên đấu dài sáu phút của Heritage’s Game of Thrones: The Auction - sự kiện tổ chức tại Dallas từ ngày 10 đến 12/10. Đơn vị đấu giá Heritage Auctions cho biết chiếc ghế là bản sao do các nhà chế tác đúc bằng nhựa, phun sơn nhũ và gắn đá quý theo bản gốc trong tám phần phim.

Xuyên suốt series, ngai sắt là biểu tượng và khát khao quyền lực của các nhân vật, được làm bằng gươm của hàng nghìn kẻ bại trận bị chủ nhân ngôi báu đánh bại. Trên Instagram nhà đấu giá, một số tài khoản cho rằng số tiền này khá cao, không đáng bỏ ra cho một món đồ làm lại.

Ngai sắt ở giữa những bộ trang phục trong buổi đấu giá. Ảnh: AP

Hãng tin cho biết các phiên đấu có hơn 900 lô hàng gồm áo giáp, vũ khí, trang sức và nhiều vật phẩm quan trọng trong phim. Hiện không rõ có bao nhiêu bản sao tương tự ngai sắt trong danh mục bán. Sự kiện thu hút hơn 4.500 người hâm mộ tham gia, đạt doanh thu 21,1 triệu USD (hơn 520 tỷ đồng).

Trò chuyện với AP ngày 13/10, phó chủ tịch điều hành Heritage Auctions - Joe Maddalena - cho biết: "Tất cả hiện vật là những kho báu phi thường do các nhà thiết kế phục trang và nhà chế tạo đạo cụ từng đoạt giải Emmy thực hiện. Họ làm việc không mệt mỏi để tái hiện thế giới trong tiểu thuyết của George R.R. Martin. Ai cũng muốn có một phần phép màu của Game of Thrones".

Trailer Game of Thrones mùa 7 Trailer "Game of Thrones" mùa 7 (2017). Ngai sắt xuất hiện từ giây 0:26 đến 0:29. Video: YouTube Game of Thrones

Ngoài ra, hơn 30 lô hàng được trả hơn trăm ngàn USD, nổi bật như thanh gươm Longclaw và áo choàng của Jon Snow (Kit Harington đóng), lần lượt trị giá 400.000 USD và 337.500 USD. Một số món có giá khởi điểm từ 500 đến 20.000 USD nhưng người hâm mộ chi gấp nhiều lần để thắng phiên đấu. Ví dụ, ban tổ chức đặt giá ban đầu cho trang phục "mẹ rồng" Daenerys Targaryen (Emilia Clarke đóng) là 12.500 USD nhưng người mua trả đến 112.500 USD. Áo choàng đỏ của nữ hoàng Cersi Lannister (Lena Headey) thu về 137.500 USD trong khi giá gốc là 15.000 USD.

Người hâm mộ cũng yêu thích những bộ giáp, nhất là khi kèm các loại vũ khí. Áo giáp Đội vệ vương của hiệp sĩ Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau thủ vai) và kiếm Oathkeeper có giá 212.500 USD, đồng giá trang phục Đội cận vệ hoàng hậu.

Từ trái qua: Áo giáp của Gregor "The Mountain" Clegane thuộc đội cận vệ hoàng hậu, áo choàng của Jon Snow và bộ giáp Đội vệ vương của Jaime Lannister. Ảnh: Heritage Auctions

Trong cuộc phỏng vấn với AP tháng 9, Jay Roewe - phó chủ tịch cấp cao phụ trách kế hoạch sản xuất của HBO - nói từ mùa đầu tiên ra mắt năm 2011, đội ngũ làm phim bảo quản tốt chất lượng tất cả đạo cụ, bối cảnh để tiếp tục dùng trong các phần tiếp theo. Tuy nhiên, do House of The Dragon - tiền truyện của Games of Thrones - vừa hoàn thành mùa hai và một số dự án khác đang phát triển, các nhà lãnh đạo hiểu hiện tại hãng cần giữ và bỏ điều gì. "Chúng tôi không cần những món này nữa. Đã đến lúc giới thiệu chúng với thế giới", ông cho hay.

Cũng trong buổi trao đổi, ông Roewe đánh giá sự kiện đấu giá phản ánh sức ảnh hưởng của Game of Thrones dù bộ phim kết thúc từ năm 2019. Ông nhận xét tác phẩm mang tính thời đại, tác động đến nền văn hóa và cuộc sống của nhiều người.

Được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire của George R. R. Martin, Game of Thrones trở thành hiện tượng toàn cầu, thu hút khán giả với câu chuyện tranh đoạt vương quyền ở lục địa giả tưởng. Phim giành 59 giải Emmy, trong đó có bốn lần nhận Series chính kịch xuất sắc (2015, 2016, 2018 và 2019). Mùa cuối phát sóng năm 2019 với nhiều ý kiến tiêu cực về chất lượng nhưng tập cuối phá kỷ lục lượt xem trên HBO với 13,6 triệu người xem. Do phim vẫn duy trì sức hút, đơn vị sản xuất quyết định phát triển phần phim tiền truyện.

Trailer "House of the Dragon" mùa 2 Trailer "House of the Dragon" mùa 2, ra mắt vào tháng 6. Video: YouTube Max

Phương Thảo (theo AP)