Tác giả 'Game of Thrones' khóc khi gặp sói tuyệt chủng 12.500 năm trước

George R.R. Martin từng viết về sói trắng tuyệt chủng trong tiểu thuyết gốc series "Game of Thrones", khóc khi loài vật này được hồi sinh ngoài đời.

Theo Independent, George R.R. Martin là một trong những người đầu tiên gặp ba con non đầu tiên, gồm hai đực một cái, từ dự án hồi sinh chủng sói Aenocyon dirus đã tuyệt chủng khoảng 12.500 năm trước. Đây là thành tựu tái tạo gene của nhóm nhà khoa học thuộc công ty công nghệ sinh học và kỹ thuật di truyền Mỹ -Colossal Biosciences, công bố ngày 7/4.

Trên trang web Not a Blog ngày 8/4, ông đăng ảnh chụp cùng sói con kèm bài viết về cơ duyên gặp chúng. Tác giả 77 tuổi cho biết: "Tôi phải giữ bí mật suốt nhiều tháng, thề không hé lộ điều gì nhưng trong lòng chỉ muốn kể cho thế giới biết". Theo George R.R. Martin, đạo diễn Chúa tể những chiếc nhẫn - Peter Jackson - là người giúp ông tiếp xúc bầy sói ngoài đời.

Nhà văn George R.R. Martin ôm một trong hai con sói đực hồi sinh thuộc dự án. Ảnh: Not a Blog

"Tôi phải cảm ơn Peter Jackson đã gọi điện thoại cho tôi từ New Zealand, đưa ra lời gợi ý rằng hãy liên hệ một người đàn ông tên Ben Lamm - người có bí mật lớn muốn chia sẻ với tôi. Peter đã thề giữ im lặng nên không tiết lộ cụ thể nhưng tôi cảm nhận sự phấn khích trong giọng nói của anh, và rồi tôi cũng gọi điện. Ơn trời, tôi mừng vì đã làm vậy", ông viết trên trang cá nhân.

Theo USA Today, Peter Jackson và George R.R. Martin là những nhà đầu tư của Colossal Biosciences, nhưng Jackson biết về dự án trước Martin. Ben Lamm là đồng sáng lập công ty.

Tháng 2, George R.R. Martin đến nơi nghiên cứu. Khi đó, hai con đực được bốn tháng tuổi còn con cái khoảng một tháng tuổi. Trên Comic Book Resources ngày 8/4, Ben Lamm kể nhà văn đã khóc rất nhiều khi thấy chúng. "Ông ấy nói đây là một trong những điều tuyệt vời nhất từng gặp trong đời", Lamm nói thêm.

Nhà văn George R.R. Martin từng viết về sói trắng trong bộ A Song of Fire and Ice (Băng hỏa trường ca) - tiểu thuyết gốc của loạt phim ăn khách Trò chơi vương quyền (Games of Thrones). Chúng là biểu tượng của nhà Stark - một trong những gia tộc nổi bật của series. Cũng trong bài đăng, nhà văn lý giải vì sao loài vật này có ý nghĩa đặc biệt với ông.

Nhiều thập niên trước, tác giả thăm bảo tàng La Brea Tar Pits, Los Angeles, cảm thấy điều gì đó "bừng tỉnh" trong người khi quan sát 400 sọ sói xếp trên tường. Năm 1991, ông bỏ dở quyển tiểu thuyết viễn tưởng đang sáng tác để viết A Song of Fire and Ice. Martin nói cảnh tượng các nhân vật phát hiện đám sói con trong rừng thôi thúc ông hoãn tác phẩm khác. Đây cũng là phân cảnh xuất hiện trong tập đầu tiên của Game of Thrones mùa một.

"Dù là lý do gì, tôi phải nói rằng sự hồi sinh loài sói trắng đã làm tôi xúc động hơn bất kỳ tin khoa học nào kể từ khi Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng", ông viết trên blog.

Các thành viên nhà Stark tìm thấy sói trắng Trích đoạn các thành viên nhà Stark tìm thấy sói trắng trong tập đầu tiên của "Trò chơi vương quyền" mùa 1 (2011). Video: HBO

Trò chuyện với Business Wire cùng ngày, nhà văn Martin nhận định: "Nhiều người xem sói trắng như sinh vật huyền thoại, chỉ xuất hiện ở thế giới kỳ ảo. Trên thực tế, chúng có lịch sử phong phú trong việc đóng góp cho hệ sinh thái nước Mỹ. Tôi có đặc ân viết về những phép màu, nhưng Ben và Colossal mới thực sự tạo ra điều kỳ diệu bằng cách đưa các loài động vật hùng vĩ trở lại thế giới của chúng ta". Ngoài sói trắng, đơn vị đang tìm cách hồi sinh voi ma mút lông xoăn, hổ Tasmania và chim dodo.

George R.R. Martin và CEO Ben Lamm. Ảnh: Colossal Biosciences

George R.R. Martin sinh năm 1948, là nhà biên kịch, nhà văn người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm giả tưởng hùng tráng lấy cảm hứng từ lịch sử của châu Âu, bàn về các chủ để chính trị, tôn giáo và bản sắc văn hóa. Tác giả từng được vinh danh là "Toliken người Mỹ''.

Tiểu thuyết sử thi viễn tưởng A Song of Fire and Ice được ông lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử thời "Chiến tranh hoa hồng" của nước Anh, ra mắt tập đầu năm 1996. Khi viết sách, ông chịu ảnh hưởng khá nhiều từ tiểu thuyết gia viễn tưởng gạo cội J. R. R. Tolkien (tác giả Lord of the Rings, The Hobbit). Đến nay, tác giả phát hành năm phần với quyển gần nhất là A Dance of Dragron, dự kiến bộ truyện kết thúc ở cuốn thứ bảy - A Dream of Spring. Hiện hai phần còn lại chưa có ngày ấn hành.

Series Trò chơi vương quyền công chiếu lần đầu vào tháng 4/2011, sau đó trở thành hiện tượng toàn cầu. Cùng năm phim ra mắt, George R.R. Martin được tạp chí Times bình chọn là một trong những người ảnh hưởng nhất thế giới.

