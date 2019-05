Tài nghệ dàn nhân vật mùa cuối 'Game of Thrones'

Daenerys có thể kháng lửa, điều khiển rồng, Jon Snow giỏi võ nghệ, chiến thuật còn Bran Stark có khả năng nhìn thấy quá khứ.

Mùa cuối Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) chính thức khởi chiếu từ ngày 15/4 (giờ Việt Nam), thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Đến chặng cuối của hành trình, các nhân vật như Jon Snow, Daenerys, Sansa Stark, Cersei đều có những năng lực ấn tượng hoặc đầu óc mưu mô giúp họ sống sót trong trò chơi vương quyền.

Daenerys Targaryen

Daenerys trải qua hành trình gian khổ, từ chỗ là công chú lưu vong, phải thành hôn với thủ lĩnh Khal Drogo của bộ tộc Dothraki đến nữ hoàng quyền lực ở mùa cuối. Cô dần trưởng thành hơn về bản lĩnh lãnh đạo lẫn kỹ năng chiến đấu.

Daenerys cưỡi rồng xung trận trong mùa bảy Game of Thrones Daenerys cưỡi rồng xung trận ở mùa bảy.

Daenerys được gọi là Mẹ Rồng bởi sở hữu ba con rồng to lớn. Trên chiến trường, cô có thể thân chinh cưỡi rồng xung trận, gieo rắc kinh hoàng cho kẻ thù. Ngoài ra, Daenerys còn có cơ thể kháng lửa - khả năng từng giúp cô sống sót qua nhiều phen hiểm nguy.

Jon Snow

Cuối mùa bảy, thân thế thật của Jon Snow được tiết lộ với khán giả. Anh không phải con hoang nhà Stark mà có bố là Rhaegar Targaryen - hoàng tử của tiền triều, anh của Daenerys. Do đó, nhân vật cũng có chính danh để lên ngai vàng lục địa Westeros. Jon Snow thành thạo kỹ năng chiến đấu và đánh trận, từng sống sót qua nhiều trận chiến.

Jon Snow trong trận chiến Con Hoang Jon Snow trong trận chiến Con Hoang.

Với dòng máu Targaryen, anh dường như có sự thân thiết bẩm sinh với loài rồng, thể hiện qua cảnh cưỡi rồng ở tập đầu mùa cuối. Trong A Song of Ice and Fire - truyện tiền thân của Game of Thrones, nhân vật còn có khả năng gắn kết tâm trí với chú sói Ghost của mình.

Arya Stark

Con gái thứ ba của nhà Stark trải qua nhiều năm lưu lạc sau cái chết của cha - Ned Stark. Cô được rèn luyện ở thành phố Braavos trong phái sát thủ Vô Diện (Faceless Man). Arya giờ có kỹ năng chiến đấu điêu luyện, dễ dàng hạ gục kẻ địch to lớn hơn mình. Cô còn thành thục chuyện hóa trang, đóng giả người khác để lẻn vào sát hại địch thủ. Vũ khí của Arya là thanh kiếm Needle, nhỏ và nhẹ phù hợp với các đòn nhanh.

Tám cảnh bạo lực và tình dục trong 'Game of Thrones 7' Cảnh Arya trả thù nhà Frey.

Trong nhiều năm, cô học thuộc tên những người mình muốn hạ thủ để không quên họ. Ở đầu mùa trước, Arya giết cả gia tộc Frey vì từng phản bội anh trai cô - Robb Stark.

Bran Stark

Nhân vật là "ẩn số" của series do siêu năng lực của mình. Cậu hiện là Quạ Ba Mắt, có thể thấy sự việc ở không gian và thời gian khác, đồng thời tác động một phần đến sự kiện quá khứ. Với khả năng siêu nhiên, Bran chứng kiến cảnh sinh hạ Jon Snow nhiều năm trước, qua đó biết thân thế thật của anh.

Bran Stark chứng kiến Jon Snow ra đời Bran Stark chứng kiến cảnh Jon Snow ra đời.

Ngoài ra, cậu có thể chuyển tâm trí vào thú vật, nhìn qua mắt và kiểm soát cơ thể chúng. Các fan Game of Thrones có giả thuyết rằng Bran sẽ điều khiển một con rồng trong mùa cuối bằng cách này. Họ đoán cậu cố nhập vào Viserion - con rồng đang do Dạ Vương điều khiển.

Melisandre

Nhân vật có biệt hiệu Người phụ nữ đỏ, là giáo sĩ của phái thờ thần Ánh sáng. Melisandre có nhiều năng lực đa dạng, từ điều khiển thực thể bóng tối giết người, nguyền rủa, kháng độc, nhìn thấy tương lai (đoán Arya thành sát thủ), đến cả hồi sinh người chết (được dùng để giúp Jon Snow).

Melisandre quyến rũ Gendry trong Game of Thrones Melisandre quyến rũ Gendry.

Nhân vật đã hàng trăm tuổi nhưng giữ vẻ ngoài trẻ trung nhờ chiếc vòng cổ ma thuật. Mức độ năng lực của Melisandre vẫn còn là ẩn số và không phải lúc nào cô cũng thành công khi thi triển hay dự đoán tương lai. Cô từng theo phò Stannis Baratheon do tin đây là người hùng cứu thế nhưng cuối cùng ông bại trận, qua đời.

Gregor Clegane, Sandor Clegane, Brienne, Tormund, Euron Greyjoy

Sandor (trái) chạm trái anh trai ở mùa bảy.

Đây là nhóm nhân vật nổi tiếng với kỹ năng chiến đấu. Gregor có biệt hiệu The Mountain (Ngọn núi), là tướng dũng mãnh, khét tiếng tàn ác của nhà Lannister. Sau khi bị trúng độc, hắn được cứu sống, trở thành chiến binh vô cảm, phục vụ cho nữ hoàng Cersei. Sandor là em trai của Gregor, có mối thù với anh mình. Họ được dự đoán quyết chiến trong mùa cuối.

Brienne (trái) và Tormund.

Brienne là nữ chiến binh trung nghĩa của nhà Tarth, hiện theo phe Jon Snow, mạnh mẽ và có thể hình cao lớn. Tormund là chiến binh người man tộc, đánh dữ dội và gây sợ hãi trên chiến trường. Nhân vật từng đối đầu với Jon Snow trước khi theo phe anh. Còn Euron Greyjoy hiện là vua Đảo Sắt, theo phe Cersei. Hắn có cả kỹ năng chiến đấu và đánh trận, từng tiêu diệt lực lượng xứ Dorne bằng cách đánh úp.

Cersei Lannister, Tyrion Lannister, Varys

Cersei hiện cai trị ở King's Landing.

Nhóm nhân vật nổi bật về khía cạnh chính trị, đầu óc mưu kế. Cersei xuất hiện suốt tám mùa, ban đầu là hoàng hậu của vua Robert, sau đó điều khiển các con mình trên ngôi báu rồi tự mình đăng quang. Cô là người tàn nhẫn, lạnh lùng và sẵn sàng thanh trừng những ai cản đường mình. Tuy nhiên, Cersei cũng lộ điểm yếu là sự ngạo mạn, ác độc quá mức khiến cả người yêu - Jaime - bắt đầu xa lánh.

Tyrion (trái) và Varys.

Tyrion (biệt danh Quỷ Lùn) được yêu thích hàng đầu series. Đầu óc là vũ khí nguy hiểm nhất của nhân vật vốn không có lợi thể hình thể. Khả năng ngoại giao, mưu mẹo, lối suy nghĩ sáng tạo nhiều lần giúp Tyrion thoát hiểm nguy và lập công lớn. Tính tình hào sảng, cứng cỏi cũng giúp anh chiếm thiện cảm với fan. Tuy nhiên, từ khi thành thân tín cho Daenerys, nhân vật có phần ít đất diễn trong hai mùa qua.

Nhân vật Varys tiêu biểu cho hình tượng mưu sĩ. Ông có biệt hiệu Nhện, quản lý mạng lưới tình báo với số lượng người cung cấp tin khổng lồ. Kỹ năng chiêu dụ, tính toán và bày mưu của Varys đều ở trình độ bậc thầy. Rất nhiều sự kiện trong bảy mùa trước Game of Thrones là kết quả mưu kế của Varys hoặc Littlefinger (kẻ gian hùng đã chết ở mùa bảy). Tuy nhiên, Varys không truy cầu quyền lực cho mình mà muốn tìm cách đưa người xứng đáng nhất lên cai trị dân chúng, hiện theo phò tá Daenerys.

Ân Nguyễn