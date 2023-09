Tác giả tiểu thuyết gốc 'Game of Thrones' kiện ChatGPT

George R.R. Martin, tác giả tiểu thuyết gốc series "Game of Thrones", cùng nhiều nhà văn kiện OpenAI vì dùng trái phép bản quyền tác phẩm.

Theo Deadline, hôm 19/9, 17 thành viên Hiệp hội Tác giả Mỹ (Authors Guild), trong đó có George R.R. Martin, đệ đơn chống lại OpenAI - công ty đứng sau ChatGPT - vì sử dụng trái phép tác phẩm để làm "dữ liệu đào tạo".

Trong 47 trang hồ sơ, các nguyên đơn chỉ trích OpenAI vì có nhiều hành vi vi phạm bản quyền, như sử dụng tác phẩm mà không xin phép, không trả phí tác quyền. Đồng thời, Hiệp hội Tác giả Mỹ kêu gọi nghệ sĩ toàn cầu chống lại công ty này. Ngoài muốn cấm OpenAI tiếp tục sử dụng bản quyền sách để đào tạo AI, các nguyên đơn còn yêu cầu khoản bồi thường lên tới 150.000 USD cho mỗi tác phẩm vi phạm.

Tác giả George R.R. Martin, cha đẻ tiểu thuyết gốc của loạt phim "Game of Thrones". Ảnh: HBO

Trước đó, ChatGPT đã trích dẫn một số câu từ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire của George R.R. Martin - nguồn cảm hứng cho loạt phim Game of Thrones. Các bản cập nhật gần đây của ứng dụng đã loại bỏ chức năng này, nhưng ChatGPT vẫn có thể cung cấp các bản tóm tắt và sản phẩm phái sinh.

Vì thế, nhóm tác giả cho rằng công ty OpenAI vẫn sử dụng văn bản này để tạo ra các thuật toán AI bất hợp pháp. Đồng thời, Martin và những người khác phỏng đoán OpenAI lấy văn bản từ các trang web vi phạm bản quyền, cho thấy sự tinh ranh trong việc khai thác tài liệu.

Các nguyên đơn cũng cáo buộc ChatGPT mạo danh tác giả để "viết" sách mới. Đơn kiện chỉ ra AI đã tạo ra hai tập mới của loạt truyện Game of Thrones, phát hành trên Amazon. Nhiều nhà văn phát hiện những cuốn sách viết bằng AI chất lượng kém được ra mắt dưới tên của họ, cũng được bán ở nền tảng do Jeff Bezos sáng lập. Một số tác giả khác cho rằng mọi nhà văn nên đề phòng rủi ro nghề nghiệp mà OpenAI gây ra.

Hiện OpenAI vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về cáo buộc. Các nguyên đơn mong muốn vụ việc được nhanh chóng đưa ra xét xử.

Theo ScreenRant, vụ kiện liên quan đến các tác phẩm sách, nhưng kết quả của nó có thể có tác động lâu dài đến nhiều lĩnh vực sáng tạo. Điển hình, nhiều tác giả trong số nguyên đơn đóng vai trò quan trọng trong ngành điện ảnh và truyền hình. Ngoài George R.R. Martin, một thành viên khác - Michael Connelly - là tác giả đứng sau thành công của series The Lincoln Lawyer của Netflix. Nhiều tác phẩm của một số người trong danh sách nguyên đơn cũng được chuyển thể lên màn ảnh.

Trước đó, làn sóng phản đối AI bao trùm Hollywood, như cuộc đình công của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) và Hội Biên kịch Mỹ (WGA).

Hồi tháng 7, 8.000 tác giả phản đối các công ty OpenAI, Alphabet, Meta, Stability AI và IBM ngưng dùng tác phẩm trái phép.

George R.R. Martin, 75 tuổi, là nhà biên kịch, nhà văn người Mỹ. Ông được biết đến với tác phẩm A Song of Ice and Fire, được đài HBO dựng thành series truyền hình ăn khách Games of Thrones (2011-2019).

Một số phân cảnh 'Game of Thrones' Một số phân cảnh trong phim "Game of Thrones". Video: HBO

Quế Chi (theo Deadline, ScreenRant)