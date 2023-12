Ra mắt bản dịch tiếng Việt sách 'Lửa và máu'

Hai tập sách ''Lửa và máu'' gồm những chi tiết được xem là đặt cột mốc cho loạt sự kiện sau này của tiểu thuyết ''Băng hóa trường ca''.

Bộ sách của tác giả George R.R Martin do Thế giới thần thoại dịch, là phần tiền truyện của tiểu thuyết được chuyển thể thành series Trò chơi vương quyền (Game Of Thrones).

Tác phẩm mô tả mọi diễn biến xảy ra trong cuộc chiến Vũ điệu của bầy rồng. Ngoài ra, sách lý giải một số câu hỏi, như: "Vì sao việc ghé thăm Valyria sau ngày tàn lại nguy hiểm?", "Nguồn gốc ba quả trứng rồng của Daenerys Targaryen là gì?".

Hai tập truyện "Lửa và máu" của George R.R Martin. Sách do Bách Việt Book kết hợp Nhà xuất bản Thanh Niên phát hành cuối tháng 11. Ảnh: NXB cung cấp

Truyện bắt đầu với huyền thoại Nhà Chinh Phạt vua Aegon - người cùng lũ rồng đưa bảy vương quốc của Westeros hợp thành duy nhất. Sau đó ông tạo nên Ngôi Báu Sắt, thiết lập quyền cai trị với tất cả vùng đất. Vương triều thể hiện quyền lực cai trị của Aegon, khi ông xây dựng được một quốc gia hưng thịnh, vững mạnh.

Giai đoạn tiếp theo, tác phẩm kể lại quá trình chinh chiến của các thế hệ quân vương của nhà Targaryen để giữ chiếc ngai mang tính biểu tượng, nhưng nội bộ lục đục đã phá hủy một triều đại. Giai đoạn Vũ điệu của bầy rồng mở ra, với sự tranh giành quyền lực của hai phe phái, kéo theo những hệ lụy gây ảnh hưởng không nhỏ về sau.

Tác phẩm gốc được George R.R Martin xuất bản năm 2018. Nửa phần sau của sách được chuyển thể thành phim truyền hình Gia tộc rồng (House Of Dragon), lên sóng tháng 8/2022. Phim xoay quanh cuộc nội chiến tàn khốc giữa công chúa và hoàng tử, nhằm tranh giành Ngôi Báu Sắt do cha để lại.

George R.R Martin, 75 tuổi, nổi tiếng với các tác phẩm giả tưởng hùng tráng lấy cảm hứng từ lịch sử của châu Âu, bàn về các chủ để chính trị, tôn giáo và bản sắc văn hóa. Tác giả từng được vinh danh là "Toliken người Mỹ''.

Tác giả George R.R Martin. Ảnh: Nick Briggs

Tiểu thuyết sử thi viễn tưởng Băng hóa trường ca (A Song Of Ice And Fire) nổi tiếng do ông chắp bút được lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử thời "Chiến tranh hoa hồng" của nước Anh. Khi viết sách, ông chịu ảnh hưởng khá nhiều từ tiểu thuyết gia viễn tưởng gạo cội J. R. R. Tolkien (tác giả Lord of the Rings, The Hobbit). Series Trò chơi vương quyền - chuyển thể từ tiểu thuyết - công chiếu lần đầu vào tháng 4/2011, sau đó trở thành hiện tượng toàn cầu. Cùng năm phim ra mắt, ông được tạp chí Times bình chọn là một trong những người ảnh hưởng nhất thế giới.

