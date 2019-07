Những ca khúc quốc tế thu hút người nghe tháng 6

Nhiều ca khúc được người nghe đón nhận vì phản ánh mặt tiêu cực của mạng xã hội và cuộc sống hiện đại.

'You Need to Calm Down' - Taylor Swift

MV You Need To Calm Down - Taylor Swift

Tiếp nối MV mở đầu album Lovers - ME! - tôn vinh cá nhân, khuyến khích mọi người tự hào về bản thân, You Need to Calm Down là lời kêu gọi của Taylor Swift về bình đẳng giới và quyền con người. MV được dàn dựng với tông màu rực rỡ, mang ý nghĩa biểu tượng cầu vồng - biểu tượng của Tháng Tự hào - Pride Month (tháng 6 hàng năm được chọn để tôn vinh nỗ lực đấu tranh giành quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT - những người đồng tính, song tính, chuyển giới).

Trong MV, Taylor làm chủ một tiệc trà vui nhộn với những người bạn đồng tính và chỉ trích những "anh hùng bàn phím" trên mạng xã hội. Khán giả còn chú ý cảnh Katy Perry xuất hiện ở cuối video trong trang phục hình chiếc bánh hamburger. Taylor mặc bộ đồ khoai tây chiên và ôm chặt Katy. Người hâm mộ vui mừng vì hành động này là một sự công khai làm lành sau nhiều năm mâu thuẫn của hai nữ ca sĩ. Sau bốn ngày ra mắt, You Need to Calm Down giành vị trí á quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Taylor Swift có ca khúc thứ 24 lọt Top 10 trên bảng xếp hạng này.

'Señorita' - Shawn Mendes và Camila Cabello

Camila Cabello và Shawn Mendes hát 'Señorita'

Bốn năm sau hit I Know What You Did Last Summer, ca sĩ trẻ tài năng Shawn Mendes và nữ ca sĩ người Cuba Camila Cabello tái hợp trong ca khúc Señorita ra mắt ngày 20/6. Tên ca khúc là một từ Latin để gọi các cô gái chưa chồng (tương tự "Miss" trong tiếng Anh). Trong MV, Camila hóa thân một cô gái Tây Ban Nha nóng bỏng phục vụ ở quán ăn. Cô gặp Shawn và cả hai phải lòng nhau. Họ cùng tận hưởng tình yêu với những vũ điệu và các chuyến đi. Với giai điệu Latin sôi nổi cùng nội dung MV thu hút, Señorita đạt vị trí đầu bảng xếp hạng Itunes tại Mỹ ngay sau một ngày và vị trí thứ hai trên UK Single Charts. Trên nền tảng Youtube, hiện ca khúc thu hút hơn 131 triệu lượt xem. Đây là single thứ hai trong album sắp ra mắt của Shawn Mendes, sau If I Can’t Have You phát hành hồi đầu tháng 5.

Can We Pretend - P!nk và Cash Cash

'Can We Pretend' - P!nk và Cash Cash

MV mới nhất của P!nk nằm trong album Hurts 2B Human mang tên Can We Pretend, được phát hành ngày 28/6. Ca khúc do Ryan Tedder và ban nhạc Cash Cash hợp tác sản xuất. Can We Pretend là bản nhạc dance sôi động, nói lên cảm xúc muốn chối bỏ hiện thực khi con người mất dần kết nối sâu sắc với những người mình yêu thương vì sử dụng mạng xã hội.

I remember conversations

We were dancing up on tables

Taking pictures when we had nowhere to post

You were laughin', I was cryin'

We were dancin', we were dyin'

Sometimes I don't know how we walked away

Tạm dịch:

Em nhớ những cuộc nói chuyện

Mà sau đó ta cùng nhảy múa trên bàn

Chụp những bức ảnh và không có nơi nào để đăng tải

Anh đang cười, em đang bật khóc

Ta đang nhảy múa, ta đang dần chết

Đôi lúc em không biết sao ta lại cách xa thế này

MV được tạo dựng với hiệu ứng phim hoạt hình vui nhộn, trong đó P!nk là một phi hành gia với mái tóc ngắn màu hồng đặc trưng. Cô tham gia vào hành trình khám phá vũ trụ rộng lớn một mình. Vì luôn nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc với gia đình, P!nk có động lực hoàn thành hành trình đơn độc của mình.

'Beautiful People' - Ed Sheeran và Khalid

'Beautiful People' - Ed Sheeran và Khalid

Ca khúc thứ ba trong dự án No.6 Collaborations Project của Ed Sheeran kết hợp cùng giọng ca R&B Khalid được ra mắt ngày 28/6. Trước đó, Ed Sheeran đã phát hành I Don’t Care có sự góp mặt của Justin Bieber và Cross Me với Chance The Rapper và PnB Rock. Ca khúc có giai điệu Pop pha lẫn những âm thanh R&B hiện đại. Phần lời ca có nội dung tương tự I Don’t Care, nói về những người lớn cô đơn trong thế giới hiện đại. Trong MV, một đôi vợ chồng bất ngờ khi được đón bởi một xe hơi sang trọng ở sân bay. Họ được đưa đến những bữa tiệc sôi động, show thời trang sang trọng và tận hưởng cuộc sống giàu có trên phi thuyền. Nhưng hai người luôn cảm thấy cô đơn, không hòa nhập được với môi trường, họ lo lắng khi nghĩ mình cũng sẽ trở thành những người "đẹp đẽ", bị ảnh hưởng bởi vật chất và những điều phô trương. Dự án No.6 Collaborations Project ra mắt vào ngày 12/7 của Ed Sheeran gồm 15 bản kết hợp với các nghệ sĩ tên tuổi.

'Crown' - Stormzy

'Crown' - Stormzy

Ngày 21/6, hãng Atlantic Records phát hành single thứ hai - Crown - trong album mới của rapper người Anh. Ca khúc có sự góp giọng của dàn đồng ca LJ Singers và được sản xuất bởi DJ MJ Cole cùng Jimmy Napes - nhạc sĩ nổi tiếng với các sáng tác cho Sam Smith. Ca khúc nói về những gánh nặng tâm lý mà Stormzy phải chịu đựng khi "đội vương miện", được coi người thành công nhất trong giới nghệ sĩ nhạc rap ở Anh. Stormzy bộc lộ mong muốn được giúp đỡ những người nghèo khó, kém may mắn hơn mình. Tuy nhiên, thực tế những hành động đó lại khiến anh bị chỉ trích trên mạng xã hội. Lời hát nhắc đến việc anh muốn tài trợ học bổng cho sinh viên là người da đen, nhưng bị chỉ trích phân biệt chủng tộc, kỳ thị người da trắng. Một tuần sau khi ra mắt, Crown đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng UK Single Charts.

Thu Thảo (Theo Billboard)