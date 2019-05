Taylor Swift phát hành MV mới 'Me!'

Ca sĩ Mỹ chia sẻ bài hát mới khuyến khích mọi người tôn vinh và tự hào về tính cách của bản thân.

Nữ ca sĩ hợp tác cùng rocker Brendon Urie của ban nhạc Panic! at the Disco trong dự án mới. MV được phát hành trên kênh Youtube của ca sĩ vào 11h ngày 26/4, theo giờ Việt Nam. Hệ thống truyền tải nhạc trực tuyến Spotify dựng một tấm biển quảng cáo ngoài trời để quảng bá Me!. Trước đó nhiều tuần cô đã úp mở về việc ra single mới.

Taylor Swift - ca khúc mới Me!

Trên sóng ABC, Taylor giới thiệu nội dung ca khúc: "Me! khuyến khích mọi người tôn vinh và tự hào về tính cách của mình. Tôi muốn viết một ca khúc để người nghe cảm thấy yêu bản thân hơn. Giai điệu dễ nghe của nó sẽ khiến mọi người không thể quên". Cô cũng nói tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ là niềm cảm hứng lớn để cô tiếp tục sáng tác.

MV do Taylor và Dave Meyers đồng đạo diễn, mở đầu bằng hình ảnh con rắn tan biến thành đàn bướm đầy màu sắc. Từ năm 2016, Taylor Swift chọn hình ảnh loài bò sát để khẳng định rũ bỏ hình tượng "công chúa đồng quê", mở đầu kỷ nguyên Reputation đầy u ám và táo bạo. Không khí MV mới vui vẻ, khác những sản phẩm trước đây như Look What You Made Me Do. Người hâm mộ vui mừng vì Taylor trở lại với hình ảnh tươi vui, trong trẻo từng làm nên tên tuổi cô.

Taylor nói về ca khúc mới trên sóng ABC cùng người dẫn chương trình Robin Roberts. Ảnh: ESPN.

Người hâm mộ đã chờ đón tác phẩm mới này từ lâu. Tuần trước, Taylor đăng một bức ảnh đồng hồ đếm ngược trên Instagram khiến nhiều fan thích thú. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục đăng tấm hình một viên kim cương hình trái tim màu hồng cùng dòng chữ "Ngày 26/4".

Thông tin ca khúc mới được nữ ca sĩ đăng trên Instagram. Ảnh: Taylor Swift.

Reputation - album gần nhất của cô được phát hành vào tháng 11/2017, đứng đầu về doanh số tại thị trường Mỹ trong năm đó với hơn 1,2 triệu bản được bán ra. Tour diễn quảng bá album đem về cho nữ ca sĩ hơn 345 triệu USD. Đây cũng là tour lưu diễn thành công nhất mọi thời đại tại Mỹ. Mới đây, Taylor Swift được tạp chí Time bình chọn vào top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của năm 2019.

