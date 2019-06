Taylor Swift ra MV ủng hộ cộng đồng LGBT

Video nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ đồng tính và Katy Perry - người từng có mâu thuẫn với Swift.

Tối 17/6 (theo giờ Hà Nội), trên Youtube, Taylor Swift ra mắt single thứ hai trong album mới mang tên You Need to Calm Down. Bản audio của ca khúc được phát hành hôm 13/6. Tiếp nối MV mở đầu album - ME! - tôn vinh cá nhân, khuyến khích mọi người tự hào về bản thân, You Need to Calm Down là lời kêu gọi của nữ ca sĩ về bình đẳng giới và quyền con người.

MV You Need To Calm Down - Taylor Swift

You Need to Calm Down được dàn dựng với tông màu rực rỡ, mang ý nghĩa biểu tượng cầu vồng - biểu tượng của Tháng Tự hào - Pride Month (tháng 6 hàng năm được chọn để tôn vinh nỗ lực đấu tranh giành quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT - những người đồng tính, song tính, chuyển giới). Trong MV, Taylor làm chủ một tiệc trà vui nhộn với những người bạn đồng tính. Một đám đông biểu tình giơ cao biển hiệu phản đối kết hôn đồng tính, chỉ trích đồng tính là một tội lỗi. Tuy nhiên, Taylor và những người bạn vẫn bình thản tận hưởng cuộc vui.

You are somebody that we don't know,

But you're coming at my friends like a missile.

Why are you mad

When you could be GLAAD?

(Tạm dịch: Anh là người mà chúng tôi chẳng quen biết

Nhưng sao anh lại tấn công bạn bè tôi như thể một tên lửa

Sao anh phải giận dữ như vậy

Trong khi anh có thể sống vui vẻ?)

Nhiều bạn bè nổi tiếng của Taylor và là người đồng tính xuất hiện trong MV: Ellen DeGeneres, Adam Lambert, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Tatianna, Delta Work, Riley Knoxx... Họ đóng giả Taylor, Ariana Grande, Adele, Nicki Minaj, Lady Gaga, Katy Perry và Beyoncé trong một cuộc thi. Taylor ám chỉ những cô gái đó luôn là nạn nhân bị so sánh trên mạng xã hội, cộng đồng mạng cho rằng họ phải tranh đấu với nhau để giành vương miện. Nhưng khi khoảnh khắc vương miện được tung lên thì không còn ai quan tâm, tất cả đều bỏ lại và tận hưởng cuộc sống vui vẻ.

Taylor nhắc đến GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) - một tổ chức cộng đồng nổi tiếng ủng hộ người đồng tính. Cuối MV, cô kêu gọi mọi người tham gia một kiến nghị để ủng hộ quyền bình đẳng cho người đồng tính: "Hãy thể hiện lòng tự hào của chúng ta bằng cách yêu cầu luật pháp công bằng với tất cả công dân".

MV mới của Taylor được xây dựng nhiều màu sắc.

Taylor cũng chỉ trích những "anh hùng bàn phím" trên mạng xã hội. Trên tạp chí Beast 1, ca sĩ nói đã dành một thời gian để quan sát những người luôn đắm chìm trong tiêu cực, ám ảnh bởi nhận xét của người khác. Họ cần một liều thuốc để cảm thấy dễ chịu và ngừng gây căng thẳng cho bản thân. Từ đó nữ ca sĩ nghĩ ra tên cho ca khúc - You Need to Calm Down:

And I ain't tryna mess with your self-expression,

But I've learned the lesson

That stressing and obsessing

'Bout somebody else is no fun.

And snakes and stones never broke my bones

Tạm dịch:

Và tôi không cố gắng tranh cãi với sự thể hiện bản thân của bạn

Nhưng tôi đã học được rằng

Cảm giác áp lực và ám ảnh bởi những người khác không vui vẻ gì cả

Những "gạch đá" đó không bao giờ làm tôi chùn chân

Khán giả còn chú ý cảnh Katy Perry xuất hiện ở cuối video trong trang phục hình chiếc bánh hamburger. Taylor mặc bộ đồ khoai tây chiên và ôm chặt Katy. Người hâm mộ vui mừng vì hành động này là một sự công khai làm lành sau nhiều năm mâu thuẫn của hai nữ ca sĩ. Họ từng là bạn và nhiều lần diễn chung trong các show của nhau. Năm 2013, mâu thuẫn nảy sinh khi Katy thuê ba vũ công đang đi tour cùng Taylor. Những người này hủy hợp đồng và chuyển qua làm việc với Katy. Sau đó cả hai luôn có nhiều hành động, phát ngôn và ra những ca khúc bóng gió, ám chỉ tiêu cực về nhau.

Album thứ bảy của Taylor Swift mang tên Lovers ra mắt vào ngày 23/8 với 18 ca khúc, bao gồm ME! kết hợp với nam rocker Brendon Urie của nhóm Panic! At the Disco. Album đánh dấu sự trở lại của Taylor sau Reputaion năm 2017.

Thu Thảo (tổng hợp)