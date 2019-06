Những ca khúc quốc tế nổi bật tháng 5

Những nghệ sĩ tên tuổi Justin Bieber, One Republic, Katy Perry quay trở lại… khuấy động các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

A Whole New World - ZAYN và Zhavia Ward

ZAYN, Zhavia Ward - 'A Whole New World'

Hãng Disney thực hiện phiên bản điện ảnh live action (người đóng) của bộ phim hoạt hình nổi tiếng Aladdin năm 1992. Ca khúc chủ đề trong phim - A Whole New World - cũng được phối lại với sự thể hiện của Zayn Malik - cựu thành viên boy band đình đám One Direction và nữ ca sĩ Zhavia Ward. MV được đầu tư dàn dựng với nhiều hình ảnh tráng lệ, góc quay rộng mở trong lâu đài nguy nga, góp phần thể hiện tinh thần tự do của các nhân vật trong phim. Zayn thể hiện những nốt cao kết hợp giọng hát nữ trầm của Zhavia. Bản phối lại khiến ca khúc huyền thoại năm 1992 mang một hơi thở hiện đại và gần gũi hơn. Ca khúc ra mắt đầu tháng 5 và thu hút nhiều sự chú ý hơn sau khi bộ phim Aladdin công chiếu. Hiện ca khúc đạt gần 60 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube.

I Don’t Care - Justin Bieber và Ed Sheeran

Ed Sheeran và Justin Bieber- I don't Care



Sản phẩm đầu tiên trong dự án No.6 Collaborations Project của Ed Sheeran ra mắt ngày 10/5 là ca khúc I Don’t Care kết hợp cùng "hoàng tử nhạc Pop" Justin Bieber. I Don’t Care là ca khúc mới nhất của Ed Sheeran trong hơn hai năm từ album Divide năm 2017 và đánh dấu sự trở lại của Justin sau một thời gian dài nghỉ ngơi để điều trị sức khỏe. Ca khúc miêu tả tâm trạng lo lắng của người hướng nội khi tiếp xúc với quá nhiều người, đồng thời truyền tải thông điệp ca ngợi người bạn tri kỷ đem lại cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh. Ca khúc nhanh chóng đạt vị trí No.2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 sau hơn một tuần ra mắt. Dự án No.6 Collaborations Project của Ed Sheeran gồm 15 bản kết hợp với các nghệ sĩ tên tuổi đang được người hâm mộ háo hức chờ đón. Trước đó, Ed Sheeran là người đồng sáng tác hit Love Yourself của Justin năm 2015.

Rescue Me - One Republic

MV 'Rescue' của OneRepublic

Ngày 17/5, ban nhạc rock One Republic phát hành đĩa đơn và MV Rescue Me. Ca khúc được sáng tác bởi thủ lĩnh Ryan Tedder, Brent Kutzle của nhóm cùng nhà sản xuất âm nhạc Tyler Spry. Trong MV, vũ công nhí Cody Bingham - thí sinh Dancing with the Stars: Juniors - vào vai một thiếu niên bị lũ đầu gấu truy đuổi. Khi bị dồn tới đường cùng, cậu bé may mắn được bạn bè đến giải cứu. Ryan chia sẻ về ca khúc trên Billboard: "Tôi nói với Brent muốn viết một ca khúc theo ý tưởng tôi nghĩ ra từ vài năm trước. Anh ấy bắt đầu chơi những đoạn guitar ngắn và tôi buột miệng hát ra đoạn lời điệp khúc của Rescue Me. Ý tưởng của tôi là chúng ta luôn cho và nhận trong tình bạn, nhưng đôi khi chúng ta phải băn khoăn tình cảm ta cho đi có xứng đáng". Đây là single thứ hai được phát hành trong album mới của One Republic sau single Connection từ tháng 8/2018. Sau hai tuần, Rescue Me hiện có hơn 10 triệu lượt xem trên Youtube.

I know life took us far away

But I still dream 'bout the good old days

When we took care of each other

We were livin' for each other

(Có lúc cuộc sống khiến chúng ta cách xa

Nhưng tôi luôn mơ về những ngày tươi đẹp xưa cũ trước kia

Khi ta luôn chăm lo cho nhau

Khi ta sống vì nhau)

If I Can’t Have You - Shawn Mendes

'If I Can’t Have You' - Shawn Mendes

Ca khúc mới nhất của Shawn Mendes mang tên If I Can’t Have You ra mắt vào ngày 2/5. MV được dàn dựng đơn giản với hai tông màu cơ bản - đen và trắng, kể về cảm xúc của người con trai sau khi từ bỏ một tình yêu sâu đậm và nỗi nuối tiếc vì không thành thật bộc lộ cảm xúc lúc ở cạnh người mình yêu thương. Shawn sáng tác ca khúc này cùng hai nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng - Scott Harris và Teddy Geiger. Anh trả lời phỏng vấn tạp chí Apple’s Beast 1: "Trong vòng sáu tháng, tôi đã viết 45 ca khúc với giai điệu hoàn toàn khác nhau. Và đây là ca khúc tôi thường xuyên hát cho mình, cho gia đình, bạn bè và khiến mọi người mỉm cười". Với giọng hát truyền cảm cùng lời ca ngọt ngào, chàng ca sĩ trẻ tuổi tiếp tục được người yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt. Sau một tuần ra mắt, ca khúc đạt vị trí thứ 9 trên UK Single Chart và vị trí thứ hai trên Billboard Hot 100.

Never Really Over - Katy Perry

Katy Perry - Never Really Over

Từ năm 2018, Katy Perry tạm ngưng các dự án cá nhân để làm giám khảo American Idol. Sau khi American Idol 2019 kết thúc, Katy ra MV mới Never Really Over ngày 31/5. Trong MV, Katy hóa thân một cô gái hippie. Nữ ca sĩ đưa khán giả tham quan thế giới lý tưởng do cô tưởng tượng ra, nơi con người hòa hợp thiên nhiên và chú trọng các hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần như vũ đạo, thiền, yoga... Không còn mang tư tưởng lớn lao như nhiều MV trước, Never Really Over kể về tình yêu với màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng hơn. Ca khúc là single nằm trong album mới của "nàng mèo lắm chiêu", sau Witness phát hành từ 6/2017. Ca khúc đạt hơn 22 triệu lượt xem trên Youtube sau ba ngày.

Flame - Laine Hardy

'Flame' - Laine Hardy

Sau khi chiến thắng American Idol 2019 và nhận được hợp đồng với hãng thu âm Hollywood Records, Laine Hardy nhanh chóng phát hành single Flame. Ca khúc ra mắt hôm 20/5, một ngày sau khi American Idol 2019 kết thúc. Đây cũng là ca khúc nam ca sĩ trình bày trong đêm chung kết cuộc thi. Qua giọng nam trầm của Laine, Flame mang lại nhiều cảm xúc hứng khởi, năng lượng tích cực. Trên bảng xếp hạng Itunes tại Mỹ, ca khúc hiện giữ vị trí thứ ba.

I don’t know where that river flows

I don’t know all the highs and lows

But there’s a flame in your name

When you need it, it’ll lead you home

And if the darkness arrives

In the still of the night

And there’s no one in sight

Put your light up!

Put your light, put your light up!

Put your light, put your light up!

Put your light, put your light up!

So I can see your flame

(Tôi không biết dòng sông kia chảy về đâu

Tôi không hiểu hết mọi thăng trầm trong đời

Nhưng sẽ luôn có một ngọn lửa lấp lánh trong bạn

Khi bạn cần, nó sẽ dẫn lối bạn về nhà

Và nếu bóng đêm buông xuống trong đêm tĩnh lặng

Và bạn không thể nhìn thấy ai

Hãy thắp ánh sáng của bạn lên

Để tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa của riêng bạn!)

