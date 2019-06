Taylor Swift và Katy Perry làm bạn sau nhiều năm mâu thuẫn

Katy khoe món quà của Taylor trên mạng xã hội cùng chú thích "Hãy làm bạn".

Katy Perry giới thiệu MV phong cách retro / Taylor Swift phát hành MV mới 'Me!'

Ngày 11/6, Katy Perry đăng bức hình một đĩa bánh quy do Taylor Swift tặng lên trang Instagram. Trên đĩa bánh, Taylor dùng kem viết dòng chữ "Peace at last" (tạm dịch: Cuối cùng cũng hòa giải). Nữ ca sĩ ME! bình luận hàng loạt biểu tượng trái tim phía dưới bức ảnh của Katy.

Katy Perry khoe món quà do Taylor Swift gửi tặng. Ảnh: Instagram.

Người hâm mộ vui mừng vì hai ca sĩ làm lành sau gần sáu năm. Bức ảnh nhận được hơn 500.000 lượt thích và bình luận trong vài giờ đồng hồ. Karla Welch - nhà tạo mẫu của tạp chí New York Times - chúc mừng cặp sao. Nhà thiết kế thời trang Markus Molinari đăng một bình luận hài hước: "Katy, để phần chờ tôi qua ăn cùng". Nhiều người hâm mộ dự đoán hai ca sĩ hợp tác trong ca khúc có nhan đề Peace at Last.

Katy Perry và Taylor Swift từng là bạn và nhiều lần biểu diễn chung trong các show của nhau. Năm 2013, mâu thuẫn giữa hai ca sĩ nảy sinh khi Katy thuê ba vũ công đang đi tour cùng Taylor. Những người này hủy hợp đồng và chuyển qua làm việc với Katy. "Công chúa nhạc đồng quê" sau đó đã hủy theo dõi ba vũ công này trên mạng xã hội.

MV 'Bad Blood' - Taylor Swift MV "Bad Blood" của Taylor Swift.

Hai người dần công khai mâu thuẫn từ năm 2014. Theo Rolling Stone, Taylor nói ca khúc Bad Blood viết về một nữ ca sĩ nhạc Pop đã "chơi xấu" cô. "Cô ta muốn phá hỏng tour diễn của tôi bằng cách dùng tiền để các đồng nghiệp bỏ tôi", ca sĩ nói. Người hâm mộ nghi ngờ người Taylor ám chỉ là Katy Perry. Ít giờ sau khi bài phỏng vấn được đăng tải, Katy đăng dòng trạng thái trên Twitter: "Hãy cẩn thận với những con sói đội lốt cừu". Taylor nói với tờ Telegraph sẽ không bao giờ nhắc đến Katy trong các cuộc phỏng vấn.

Năm 2015, Taylor phát hành MV Bad Blood, với sự góp mặt của nhiều sao nữ nổi tiếng Selena Gomez, Jessica Alba... Khi ca khúc nhận giải "MV của năm" tại MTV Music Award, Katy viết trên mạng xã hội: "Thật mỉa mai khi tôn vinh việc dùng một nhóm phụ nữ để công kích một phụ nữ khác". Năm 2017, cô cùng rapper Nicky Minaj phát hành ca khúc Swish Swish. Tờ Rolling Stone phân tích tên bài hát liên tưởng đến tiếng động của loài rắn (biểu tượng của Taylor). Lời bài hát cũng có nhiều đoạn gợi nhớ đến mâu thuẫn giữa Katy và Taylor.

Katy Perry - Swish Swish MV "Swish Swish" của Katy Perry và Nicki Minaj.

Năm 2018, mối quan hệ trở nên tốt hơn sau khi Katy xin lỗi Taylor. Katy nhiều lần gửi quà đến đồng nghiệp cùng những tấm thư tay chúc may mắn khi đi biểu diễn. Taylor chia sẻ lại những món quà này trên trang Instagram và cho biết rất cảm kích với hành động của Katy.

Thời gian qua, Taylor Swift và Katy Perry đều cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới. Tháng 4, Taylor phát hành MV ca khúc ME! hợp tác cùng rocker Brendon Urie của ban nhạc Panic! at the Disco. Ca khúc là đĩa đơn đầu tiên của album thứ bảy đang được nữ ca sĩ hoàn thiện. Tháng 5, Katy Perry cũng giới thiệu ca khúc Never Really Over. Ca khúc được phát hành theo dạng đĩa đơn, nhằm quảng bá cho album thứ sáu của Katy.

