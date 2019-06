Camila Cabello tái hợp Shawn Mendes trong ca khúc mới

Bài hát "Señorita" mang giai điệu Latin, được phát hành hôm 21/6.

Señorita viết về đôi tình nhân, dù cố phủ nhận tình cảm vẫn muốn trở về bên nhau. Trong MV, Camello hóa thân một cô gái Tây Ban Nha nóng bỏng phục vụ ở quán ăn. Cô gặp chàng trai (Mendes) và cả hai phải lòng nhau. Họ cùng tận hưởng tình yêu với những vũ điệu và các chuyến đi.

Camila Cabello và Shawn Mendes hát 'Señorita' MV "Señorita".

Trước đó, trailer được tung ra ngày 19/6 hé lộ những cảnh thân mật của Camila và Mendes. Người hâm mộ bày tỏ ủng hộ lần tái hợp này. Đây là lần thứ hai Camila và Mendes hợp tác, sau ca khúc I know what you did last summer. Bài hát đạt vị trí 20 trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard.

Shawn Mendes đang thực hiện tour diễn mang tên mình. Ca khúc của anh - If I can’t have you - đứng vị trí á quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Camila Cabello hiện thu âm album mới, đánh dấu sự trở lại trong năm nay.

Theo CNN