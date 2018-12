Nhà sản xuất Pháp: 'Thật nực cười khi diễn viên Campuchia, Philippines đóng vai người Việt'

Sylvie Pialat sinh năm 1960, là nhà sản xuất phim người Pháp. Khởi đầu của bà là bồi bàn quán café, làm giáo viên, thư ký cho đoàn phim sau đó lại quay về làm bồi bàn. Giữa thập niên 1980, Sylvie trở thành nhà biên kịch và cộng tác với đạo diễn Maurice Pialat. Hai người nên duyên và thành bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất ăn ý. Tác phẩm Under the Sun of Satan do Maurice làm đạo diễn và Sylvie chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết đã chiến thắng Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 1987. Khi đạo diễn Maurice Pialat qua đời vào năm 2003, bà Sylvie quyết định tập trung làm nhà sản xuất và thành lập hãng phim Les Films du Worso. Trong hơn 10 năm, hãng đã có nhiều bộ phim gây tiếng vang. Stranger by the Lake (2013) là phim về đồng tính nam gây xôn xao tại Cannes bởi những cảnh quay trần trụi. Timbuktu (2014) với đề tài người Hồi giáo không chỉ vào danh sách tranh Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes mà còn được đề cử Oscar ở hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất". Một số bộ phim khác cũng gây chú ý là Jauja (2014), Valley of Love (2015) hay Staying Vertical (2016).