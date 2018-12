Phim đồng tính bị chê vẫn thắng 'Giải thưởng lớn' ở Cannes

Xavier Dolan - 'cậu bé vàng' của điện ảnh thế giới

Liên hoan phim Cannes lần thứ 69 bế mạc tối 22/6 (giờ Pháp) với danh sách phim thắng giải được công bố.

Đạo diễn 27 tuổi - Xavier Dolan - được vinh danh giải "Grand Prix".

It's Only The End of The World của đạo diễn Xavier Dolan bất ngờ nhận được Grand Prix (Giải thưởng lớn) - quan trọng thứ hai trong hạng mục tranh giải chính. Chuyển thể từ vở kịch cũ của nhà văn Pháp - Jean-Luc Lagarce, cốt truyện kể về một nhà biên kịch đồng tính thành danh trở về nhà sau 12 năm xa cách, để báo với người thân rằng anh sắp chết. Trong quá trình người đàn ông đoàn tụ với mẹ, anh trai, em gái, chị dâu và cháu trai, nhiều bí mật gia đình được vén mở.

Trước đó, tác phẩm này bị hầu hết giới phê bình đánh giá tiêu cực. Tờ Screen Daily đánh giá phim có lời thoại mang đặc trưng của người Canada nhưng kịch bản hơi rời rạc. Indie Wire cho rằng những hình ảnh giàu tính thị giác, màu sắc và ánh sáng có tính tương phản cao chỉ giúp tô vẽ câu chuyện mang tính công thức. Tờ này nhận định phim không xuất sắc bằng Mommy trước đó của Xavier Dolan.

Tệ hơn, The Wrap viết: "Diễn xuất sáng giá của Marion Cotillard và Vincent Cassel không cứu nổi tác phẩm thất bại này". Cả Vanity Fair và Irish Times cùng chê khi viết: "Đây là bộ phim gây thất vọng nhất Cannes". Vanity Fair còn coi tác phẩm là "dựa chủ yếu vào các yếu tố kịch sến và kể chuyện lỗi nhịp, phí phạm dàn sao gồm Marion Cotillard, Léa Seydoux và Vincent Cassel".

Chỉ riêng Peter Bradshaw của The Guardian khen phim nồng nhiệt. Cây viết này nhận định: "Chưa bao giờ có bộ phim nào viết kịch bản và xử lý màu sắc giàu cá tính như thế về chứng sợ hãi gia đình".

Đáp lại lời phê bình, Xavier Dolan khẳng định: "Đây là bộ phim hay nhất trong sự nghiệp của tôi". Với giải Grand Prix, ban giám khảo Cannes công nhận lời nói của đạo diễn 27 tuổi. Grand Prix cho It's Only The End of The World là giải thưởng cao nhất mà "cậu bé vàng" Canada giành được đến nay trong sự nghiệp, sau sáu bộ phim. Trước đó, phim Mommy của đạo diễn trẻ gây tiếng vang lớn ở Cannes 2014 khi giành giải Jury Prize.

Cảnh trong phim "It's Only The End of The World".

Giải thưởng cao nhất - Cành Cọ Vàng - được trao cho phim I, Daniel Blake của đạo diễn Ken Loach. Đây là lần thứ hai nhà làm phim gạo cội người Anh thắng giải lớn nhất ở Cannes, sau The Wind That Shakes The Barley năm 2006. Phim kể về cặp thợ mộc bị thương và bà mẹ đơn thân gặp ác mộng với hệ thống phúc lợi Anh. Câu chuyện nói về sự cùng khổ của con người.

Nhận tượng vàng Palme d'Or từ tay tài tử Mel Gibson, Ken Loach phát biểu: "Chúng ta phải đưa ra thông điệp mang hy vọng về một thế giới khác bởi thế giới hiện nay đang gặp nguy hiểm. Con người có nguy cơ rơi vào cảnh khốn cùng bởi những lý tưởng chủ nghĩa tự do kiểu mới".

Bộ phim The Salesman của đạo diễn Asghar Farhari giành giải "Kịch bản hay nhất" và "Nam diễn viên chính xuất sắc" cho Shahab Hosseini. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại Cannes của nhà làm phim Iran từng thắng Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" cho phim A Seperation năm 2013.

Minh tinh Philippines - Jaclyn Jose - đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho vai diễn trong tác phẩm Ma' Rosa của đạo diễn Brilliante Mendoza. Trong phim, cô vào vai một bà mẹ nghèo vất vả nuôi bốn con nhỏ bên rìa thành phố Manila.

Từ trái qua: Các đạo diễn Xavier Dolan, Ken Loach và nữ diễn viên Philippines - Jaclyn Jose.

Giải "Đạo diễn xuất sắc" cùng trao cho hai đạo diễn - Olivier Assayas (người Pháp) với phim Personal Shopper và Cristian Mungiu (người Romania) với phim Graduation. Personal Shopper đánh dấu lần thứ tư Assayas tranh Cành Cọ Vàng ở Cannes, sau Clouds Of Sils Maria năm 2014. Graduation đánh dấu lần thứ ba đạo diễn Mungiu tranh giải chính của Cannes, sau phim giành Cành Cọ Vàng - 4 Months, 3 Weeks & 2 Days (2007).

Danh sách giải thưởng hạng mục tranh giải chính

Liên hoan phim Cannes lần thứ 69 Cành Cọ Vàng cho "Phim hay nhất": I, Daniel Blake, Ken Loach ( Anh)

Grand Prix: It’s Only The End Of The World, Xavier Dolan (Canada)

Kịch bản hay nhất: The Salesman, Asghar Farhadi (Iran)

Jury Prize: American Honey, Andrea Arnold (Anh)

Đạo diễn xuất sắc: Olivier Assayas, Personal Shopper (Pháp),

Cristian Mungiu, Graduation (Romania)

Nam diễn viên xuất sắc: Shahab Hosseini, The Salesman (Iran)

Nữ diễn viên xuất sắc: Jaclyn Jose, Ma’ Rosa (Philippines)

Cành Cọ Vàng danh dự: đạo diễn Jean-Pierre Léaud

Camera d'Or cho "Phim đầu tay hay nhất": Divines, Houda Benyamina (Pháp)

Phim ngắn hay nhất: Timecode, Juanjo Gimenez (Tây Ban Nha)

