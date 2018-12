Phim 19+ dự tranh Cành Cọ Vàng gây sốc với cảnh nóng kỳ dị

10 phim 18+ đoạt giải gây xôn xao trong lịch sử Cannes / Phim Pháp có cảnh 'nóng' tập thể 18 phút gây chú ý ở LHP Berlin

AFP đưa tin hạng mục tranh giải chính - Cành Cọ Vàng - của Liên hoan phim Cannes lần thứ 69 mở màn tối 12/5 với tác phẩm "không thể gây sốc hơn" là Rester Vertical (nhan đề tiếng Anh là Staying Vertical).

"Rester Vertical" trộn hiện thực và siêu thực.

Rester Vertical được làm theo phong cách trộn hiện thực và siêu thực, kể câu chuyện của một nhà làm phim đang trong giai đoạn bế tắc, quyết định về vùng đồng quê Pháp để đi tìm các con sói nhằm khơi gợi ý tưởng. Ở đây, anh mê đắm một thiếu niên và muốn mời đóng phim nhưng không thành. Anh yêu một cô gái rồi sinh con với cô. Sống ở vùng đồng quê hẻo lánh, người đàn ông không chịu được nên thường bỏ nhà lên thành phố. Sau khi bị vợ bỏ, anh phải chăm sóc con trai mới sinh và cha già của vợ. Ngoài ra, anh còn giúp một người đàn ông ốm yếu được chết bằng sex.

Reuters cho biết tác phẩm điện ảnh chứa nhiều cảnh nóng ở mức 19+ giữa cặp vợ chồng nhân vật chính. Phim không ngần ngại phô bày bộ phận kín của nữ giới trong các cảnh sinh nở. Ngoài các cảnh nam nữ làm tình lõa thể, phim chứa cảnh người đàn ông trung niên làm tình với ông già cho tới khi ông tắt thở. Tờ La Libre của Bỉ nhận xét, bằng các cảnh nóng này, đạo diễn Alain Guiraudie nối tiếp Lars von Trier (đạo diễn Antichrist) hay Gaspard Noé (đạo diễn Love 3D) để trở thành tâm điểm gây sốc ở Cannes năm nay.

Nhà phê bình Tim Robey của Telegraph nhận định: "Rester Vertical đẩy biên giới tính dục của con người qua mọi giới hạn". Cây viết điện ảnh Kong Rithdee đang ở Cannes của tờ Bangkok Post nhận định: "Phim chứa cảnh làm tình lạ lẫm và buồn bã nhất trên màn ảnh. Bộ phim lấp lánh như một viên ngọc này hứa hẹn tham gia nhiều liên hoan phim sau Cannes".

Một cảnh trong phim.

Ngoài cảnh nóng, tác phẩm cũng gây ý kiến trái chiều về chất lượng. The Film Stage khẳng định phim thể hiện tham vọng của đạo diễn Guiraudie khi khai thác nhiều đề tài gồm tình cha con, các quy tắc xã hội, ám ảnh tình dục, ý nghĩa tồn tại của con người. Trang này nhận xét bộ phim giàu tính thị giác này có tiềm năng giành giải Cành Cọ Vàng.

Tờ Reuters cũng đánh giá phim tích cực, cho rằng phim dễ giành Cành Cọ Vàng như trường hợp phim 18+ năm 2013 từng đạt được - Blue is the Warmest Colour. Còn Hollywood Reporter khen ngợi phim là câu chuyện lạ lẫm, nhiều khung hình siêu thực và kể câu chuyện đáng ngẫm về một người đàn ông lưỡng tính bị nhốt trong chính cái tôi bản thân.

Trong khi đó, nhà phê bình phim Peter Bradshaw của The Guardian chấm phim 2/5 sao và nhận định: "Rester Vertical gây thất vọng với cốt truyện rời rạc và những khung hình thiếu chân thật. Tác phẩm đánh dấu sự xuống tay của tác giả Stranger By The Lake".

Rester Vertical là phim dài thứ năm của đạo diễn Pháp - Alain Guiraudie. Ông cũng là đạo diễn của bộ phim gây sốt ở Cannes 2013 - Stranger By The Lake. Ba năm trước, tác phẩm giật gân gợi dục với vô số cảnh nóng đồng tính mang về cho nhà làm phim giải "Đạo diễn xuất sắc" trong hạng mục Un Certain Regard. Rester Vertical đánh dấu lần đầu tiên nhà làm phim 51 tuổi tranh giải Cành Cọ Vàng.

Đạo diễn chia sẻ các cảnh tình dục trong phim là đương nhiên. "Tình dục quan trọng hơn tính dục. Tình dục có thể phản ánh niềm hân hoan nhưng cũng có thể lột tả nỗi đau khổ. Sự chào đời, tình dục và cái chết - các chi tiết phản ánh sự tồn tại của con người - là đề tài tôi muốn kể qua phim", Guiraudie nói trong họp báo ra mắt phim.

