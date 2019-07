Người kiến Paul Rudd kiếm 41 triệu USD trong năm qua. Theo Forbes, hai bộ phim Ant-Man and the Wasp và Avengers: Endgame đều giúp tài tử 50 tuổi nhận những tờ séc chục triệu USD. Trong năm qua, anh cũng xuất hiện trong một số dự án điện ảnh khác như Ideal Home và The Catcher Was a Spy.