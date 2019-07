'Avengers: Endgame' tiến gần ngôi ăn khách mọi thời

Bom tấn Marvel chỉ còn cách doanh thu kỷ lục của 'Avatar' tám triệu USD.

Tuần qua, nhiều báo Âu Mỹ như Forbes, Variety quan tâm đến thành tích của Avengers: Endgame. Tác phẩm thu 1,6 triệu USD, đứng thứ 12 ở Mỹ. Trên toàn cầu, phim thu 2,78 tỷ USD, bám sát kỷ lục của Avatar (2,788 tỷ USD).

Cảnh phim 'Avengers: Endgame' khi không có kỹ xảo Cảnh phim "Avengers: Endgame" khi không có kỹ xảo.

Trang Variety cho rằng việc Spider-Man: Far From Home ra mắt khiến phần bốn Avengers được quan tâm trở lại. Hai phim cùng thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, có câu chuyện liền mạch. "Do Disney nhấn mạnh về sự nối tiếp giữa hai tác phẩm, một số khán giả xem lại Avengers: Endgame trước khi theo dõi hành trình của Người Nhện", cây bút Rebecca Rubin viết.

Ra mắt từ cuối tháng 4, Avengers: Endgame thành hiện tượng văn hóa toàn cầu và được nhận định có thể soán kỷ lục của Avatar. Khi bom tấn giảm sức hút vào tháng 6, hãng Marvel "hâm nóng" phim bằng nhiều cách như phát hành một phiên bản mới có thêm vài cảnh, tung trailer Spider-Man: Far From Home có cảnh Người Nhện thương tiếc Người Sắt - nhân vật hy sinh cuối Avengers: Endgame.

Cuối tuần qua không có dự án lớn ra mắt, Spider-Man: Far From Home tiếp tục dẫn đầu ở Mỹ với 45 triệu USD. Trên toàn cầu, tác phẩm do Jon Watts đạo diễn thu 847 triệu USD, trong đó thị trường đóng góp lớn nhất là Mỹ (274 triệu USD) và Trung Quốc (166 triệu USD). Các cây bút phòng vé nhận định đây nhiều khả năng là phim đầu tiên về Người Nhện cán mốc tỷ USD.

Đứng thứ hai và ba ở Mỹ lần lượt là Toy Story 4 (20,6 triệu USD) và Crawl (12 triệu USD). Bom tấn hoạt hình Disney thể hiện khả năng trụ rạp khi chỉ giảm 39% doanh thu so với tuần trước đó. Còn Crawl là phim kinh dị do Alexandre Aja đạo diễn, kể về đôi cha con bị mắc kẹt trong nhà giữa trận bão, phải đối mặt những con cá sấu to lớn. Phim nhận 88% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, được khen là làn gió mới sau nhiều bom tấn mùa hè.

Ân Nguyễn