'Người nhện' Tom Holland phủ nhận hẹn hò Zendaya

Tài tử cho biết đang độc thân, chỉ coi bạn diễn trong loạt phim "Spider-man" là tri kỷ.

Tom Holland - Người Nhện 21 tuổi gây sốt màn bạc / 'Người Nhện' Tom Holland được đề cử ngôi sao triển vọng ở BAFTA

Theo Elle, nam diễn viên nói muốn có người yêu nhưng chưa tìm được người thích hợp. Tom nói không thích những mối quan hệ không nghiêm túc. Anh cũng phủ nhận tin đồn hẹn hò với bạn diễn Zendaya, người cùng đóng trong loạt phim Người nhện.

Zendaya và Tom Holland bị đồn hẹn hò từ năm 2017. Ảnh: Hollywood Life.

Tom Holland và Zendaya, cùng 23 tuổi, bị đồn hẹn hò từ khi đóng phim Spider-Man: Homecoming (năm 2017). Cặp sao thường chia sẻ những hình ảnh đi chơi, làm việc cùng nhau trong suốt hai năm. Thợ săn ảnh từng chụp được khoảnh khắc Tom ăn tối cùng Zendaya và cha mẹ cô. Tom Holland nói với tờ People: "Chúng tôi là bạn tốt nhất của nhau. Zendaya rất tuyệt vời. Cô ấy giúp tôi đối phó với sự nổi tiếng trong những ngày đầu đóng phim. Tôi rất vui vì có một người bạn như cô ấy". Nữ diễn viên cũng cho biết coi Tom là bạn thân nhất của mình.

Cặp sao hiện bận rộn với công việc diễn xuất. Zendaya đang thủ vai chính trong series Euphoria, loạt phim 18+ nhiều cảnh nóng của HBO. Tom Holland hiện tham gia tour quảng bá cho "bom tấn" Spider-man: Far From Home, dự kiến ra mắt tháng 7. Sau đó, nam diễn viên sẽ góp mặt trong bộ phim The Devil All the Time của đạo diễn Antônio Campos.

Spider-Man: Far From Home trailer Trailer "Spider-man: Far From Home".

Đạt Phan (theo Elle)