Phim của Chris Hemsworth mở màn gây thất vọng

Dù dẫn đầu phòng vé tuần qua, "Men in Black: International" bị giới phê bình đánh giá thấp.

'Thần sấm' Chris Hemsworth và cuộc tình với vợ hơn anh bảy tuổi / Hồi kết về X-Men có thể lỗ 100 triệu USD

Tác phẩm do F. Gary Gray đạo diễn, là phần mới trong thương hiệu hành động pha khoa học viễn tưởng Men in Black. Chris Hemsworth đóng vai chính - đặc vụ tài ba chuyên xử lý vấn đề về người ngoài hành tinh. Anh phải hợp tác cùng một nữ nhân viên trẻ (Tessa Thompson đóng) trong nhiệm vụ mới.

"Thần Thor" Chris Hemsworth hóa đặc vụ áo đen trong Men in Black: International Trailer phim.

Cuối tuần qua, phim thu 28,5 triệu USD, thành quán quân phòng vé Mỹ. Tuy nhiên, Box Office Mojo, Variety nhận định kết quả thất vọng, chỉ bằng gần nửa Men in Black III (54,5 triệu USD, năm 2012). Trên Rotten Tomatoes, chỉ 24% giới phê bình đánh giá tích cực về Men in Black: International. Hầu hết nhận định phim có không sáng tạo về kịch bản, chỉ có điểm sáng là diễn xuất của Hemsworth và Thompson. Trên CinemaScore, khán giả chấm phim điểm B.

Đứng thứ hai ở Mỹ là The Secret Life of Pets 2 (23,8 triệu USD). Hoạt hình về thú cưng giảm 49% doanh thu so với tuần trước - lúc phim dẫn đầu phòng vé. Aladdin duy trì sức hút với vị trí thứ ba (16,7 triệu USD). Trên toàn cầu, bom tấn của Disney thắng lớn với 724 triệu USD, thể hiện thế thống trị của hãng ở phòng vé. Ba phim ăn khách nhất từ đầu năm đều do Disney phát hành, gồm Avengers: Endgame (2,74 tỷ USD), Captain Marvel (1,12 tỷ USD) và Aladdin.

Trong khi đó, Dark Phoenix - hồi kết về X-Men - giảm đến 72,6% doanh thu so với tuần trước. Với nhiều lời chê từ khán giả, phim nhiều khả năng khó hoàn vốn. Theo Deadline, tác phẩm do Simon Kinberg đạo diễn phải đạt hơn 400 triệu USD để sinh lời, nhưng hiện chỉ thu 204 triệu USD.

Ân Nguyễn