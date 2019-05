Chris Evans - chàng 'Captain America' kiên trì, khiêm tốn

Tài tử nỗ lực tập luyện cơ bắp cho vai diễn Marvel, được nhiều báo Âu Mỹ và đồng nghiệp khen khiêm tốn, gần gũi.

Khi Avengers: Endgame công chiếu, nhiều người chú ý đến Robert Downey Jr. và Chris Evans - hai diễn viên rời series sau tác phẩm. Sau tám năm, Evans chiếm thiện cảm của khán giả toàn cầu khi hóa chàng Captain America chính trực, giàu lý tưởng và tình cảm.

Biểu tượng của nước Mỹ

Trước khi tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Chris Evans từng đóng người hùng Human Torch trong loạt Fantastic Four. Theo trang ComicBook, vai này từng suýt lấy đi cơ hội đóng Steve Rogers/Captain America của anh. Khi Marvel Studios tuyển một diễn viên Mỹ cho vai Captain America vào đầu năm 2010, ít người nghĩ tới Evans do anh từng đóng vai chàng trai hiếu thắng Storm trong một series siêu anh hùng khác. Hình tượng đó hoàn toàn trái ngược với sự nghiêm túc của Steve Rogers - nhân vật truyện tranh ra đời năm 1941, đại diện cho chính nghĩa, lòng yêu nước và mang tầm vóc biểu tượng với nhiều người Mỹ trong Thế chiến thứ hai.

Chris Evans (trái) ở buổi ra mắt "Avengers: Endgame" ở Mỹ.

Tuy vậy, sau nhiều vòng tuyển chọn, chủ tịch Marvel Studios - Kevin Feige -không ưng ý với các ứng viên và quay sang Chris Evans. Feige cho biết: "Nếu Patrick Stewart có thể vừa vào vai thuyền trưởng Picard trong Star Trek lẫn giáo sư X trong X-Men, Harrison Ford đóng cả Han Solo (Star Wars) lẫn Indiana Jones, Evans có lẽ cũng làm được như thế". Cuối cùng, Marvel mời Chris Evans đóng chính Captain America: The First Avenger (2011).

Nhận cơ hội mới, Evans thấy căng thẳng và hoang mang. Trong quá khứ, anh thường xuyên rơi vào tình trạng này khi chuẩn bị trả lời truyền thông để quảng bá cho một bộ phim mới. Đó là những hoạt động khiến Evans "cảm thấy bị phán xét và không chắc chắn về bản thân mình". Giấc mơ ngày bé của tài tử là gắn bó với phim ảnh, song với tư cách của một nhân viên vẽ phim hoạt hình cho Disney.

Theo Hollywood Reporter, Evans từng nghĩ những cơn hoảng loạn là dấu hiệu cho thấy anh "đã chọn sai nghề". Anh từ chối hợp đồng đầu tiên gồm chín phim của Marvel, trước khi tiếp tục từ chối hợp đồng thứ hai gồm chỉ sáu phim. Sau khi tới thăm xưởng phim của Marvel, Evans cho biết ấn tượng với những gì mình thấy nhưng không muốn thay đổi quyết định.

Quá trình tập luyện và cảnh phim nổi bật của "Captain America" Chris Evans Chris Evans khổ luyện và khoe cơ bắp trong phim Marvel.

Sau khi tham khảo ý kiến từ những bạn thân và nhận một cuộc gọi động viên từ "Người Sắt" Robert Downey Jr., tài tử thay đổi suy nghĩ. Anh ký hợp đồng trước khi tìm tới một bác sĩ để giải quyết vấn đề tâm lý của bản thân. Sau đó, anh bắt đầu tìm hiểu về Captain America qua truyện tranh. Khi biết sẽ thủ vai một nhân vật đầy lý tưởng và chính trực, Evans không khỏi lo lắng: "Anh ta không có chút nào đen tối cả. Làm sao tôi có thể khiến nhân vật này thu hút khán giả đây? Tôi chẳng phải Wolverine, cũng chẳng phải Batman. Nhân vật của tôi là một anh chàng tốt bụng sẵn sàng dắt chó hộ người lạ".

Ngay cả chủ tịch Kevin Feige cũng gặp rắc rối trong những ngày đầu thuyết phục nhà đầu tư. Khi được giới thiệu dự án Captain America, các đối tác tỏ thái độ ngán ngẩm và ngỏ ý: "Còn nhân vật nào khác không?". Tập phim đầu tiên về nhân vật này mang tên Captain America: The First Avenger ra mắt mùa hè 2011 và thu về 370 triệu USD. Một trong những điểm sáng của phim là màn trình diễn của Chris Evans.

Chris Evans trong "Captain America: The First Avenger".

Trong vai quân nhân Steve Rogers, Evans luôn thể hiện một niềm tin sắt đá vào chính nghĩa, dù khi còn là anh chàng gầy gò cho tới khi trở thành siêu chiến binh. Để có cơ bắp vạm vỡ theo kịch bản yêu cầu, Evans buộc phải lao vào phòng gym trong nhiều tháng liền. Anh vốn không xa lạ với phòng gym, song phải khổ luyện để đạt một thân thể hoàn hảo như Captain America. Sao nam chia sẻ trên trang BodyBuilding: "Tôi luôn thích tới phòng tập, nhưng những gì tôi trải qua rất khác thường. Nó dữ dội tới mức tôi nôn mửa ngay tại chỗ".

Nhưng giống như Steve Rogers, Evans không bao giờ bỏ cuộc. Anh tiếp tục chiến đấu trong phòng gym không chỉ trong quá trình quay The First Avenger mà suốt tám năm sau đó để luôn có thể sẵn sàng vào vai Captain America trên màn ảnh một cách hoàn hảo nhất. Những nỗ lực của Evans đã được đền đáp xứng đáng bởi sau phần đầu tiên với chất lượng ở mức trung bình khá, cả hai tập phim tiếp theo về Captain America là The Winter Soldier (2014) và Civil War (2016) đều được đánh giá rất cao.

Trong mắt cả giới phê bình lẫn người hâm mộ, những tác phẩm trên nằm trong danh sách các phần hay nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Đây cũng là thứ thuyết phục Chris Evans từ thời điểm đặt bút ký hợp đồng. Tài tử không đơn thuần muốn một vai diễn nổi tiếng mà còn cần những câu chuyện hấp dẫn. Và anh đạt được điều đó cùng Marvel.

Chàng Captain America khiêm tốn

Khi được Toronto Sun hỏi về hành trình vào vai Captain America, Evans chia sẻ: "Mọi thứ giống như một ly cocktail về cảm xúc. Nó vừa trải qua trong nháy mắt, lại vừa giống như cả đời người. Thật tuyệt vời bởi vai diễn này đã phát triển theo đúng hướng bạn hy vọng. Và đặc biệt là những bạn diễn của tôi mang lại cho tôi cảm giác như một đại gia đình".

Trong dàn diễn viên, Evans thân thiết với Scarlett Johansson và Robert Downey Jr. Theo Robert, Chris Evans là một anh chàng rất hài hước: "Tôi đã đóng chung hàng trăm cảnh với anh ta và không ai cười nhiều như anh ấy. Nhưng quan trọng nhất là thẳm sâu trong Evans, ta thấy được sự khiêm tốn. Mọi người thường nói Iron Man là người khởi xướng ra toàn bộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhưng xét về khía cạnh xây dựng tập thể, Captain America mới là nhân tố chính. Tôi nghĩ đó là lý do anh ấy có thể trở thành thủ lĩnh của nhóm Avengers".

Dàn người hùng hạ quyết tâm chống Thanos trong Avengers: Endgame Trailer "Avengers: Endgame".

Nhiều báo Âu Mỹ như Reuters, People, W Magazine cũng đánh giá cao sự khiêm tốn của anh. Ở các buổi ra mắt phim, trong khi Robert Downey Jr. liên tục khuấy động không khí, Chris Evans lặng lẽ hơn nhưng vẫn thân thiện với fan.

Giống nhân vật, Evans cũng tích cực theo dõi các hoạt động chính trị ngoài đời. Cách mà Evans thường xuyên bày tỏ quan điểm chính trị thông qua Twitter khiến không ít người e ngại cho danh tiếng của anh. Nhưng theo Hollywood Reporter, chủ tịch Feige ủng hộ Evans: "Tôi cảm thấy những lời của Evans đó là từ đáy lòng, rất cương trực và giống như Captain America. Tôi thậm chí còn bảo với Evans rằng cậu và nhân vật đang hòa vào làm một rồi!".

Trận chiến thang máy trong Captain America: The Winter Soldier (2014) Trận chiến thang máy trong "Captain America: The Winter Soldier".

Sau tám năm gắn bó cùng nhân vật Steve Rogers, Chris Evans khẳng định trên trang cá nhân từ năm 2018 rằng Avengers: Endgame sẽ là lần cuối anh cầm trên tay chiếc khiên biểu tượng của Captain America. Anh tâm sự với tờ New York Times: "Bạn cần nhảy khỏi con tàu ở thời điểm thích hợp trước khi họ đẩy bạn khỏi đó". Diễn viên cũng cho biết khóc khi xem bom tấn Marvel.

Trước mắt, Chris Evans sẽ góp mặt vào tác phẩm ly kỳ Knives Out của Rian Johnson cùng phim viễn tưởng Infinite của Antonie Fuqua. Dịch vụ truyền hình của hãng Apple cũng đã ký hợp đồng với Evans để đóng series ngắn Defending Jacob.

Anh cũng nhiều lần bày tỏ ước mơ làm đạo diễn từ năm 2013. Diễn viên từng đạo diễn và đóng chính trong dự án Before We Go (2014) - tác phẩm bị chê và chỉ thu 37.000 USD ở rạp. Nhưng Evans không hề tỏ ra nản chí: "Tôi không ngại mắc lỗi và đã học được rất nhiều từ bài học ấy". Giống Captain America - vai diễn đưa anh lên tầm sao hạng A, Chris Evans được nhìn nhận là người kiên trì và không ngại thử thách.

Thịnh Joey