BTS, Taylor Swift khuấy động làng nhạc tháng 2

Sản phẩm âm nhạc của BTS, Taylor Swift... được đầu tư phần nội dung, thu hút khán giả trong tháng 2.

The Man - Taylor Swift

Ngày 27/2, Taylor Swift phát hành đĩa đơn thứ 4 trong album Lover mang tên The Man. Trong MV, Taylor đề cập đến mâu thuẫn với đồng nghiệp, hãng đĩa cũ và châm biếm về nạn bất bình đẳng giới. Ca sĩ cải trang thành đàn ông, xuất hiện trong các phân cảnh cài cắm nhiều chi tiết mang ẩn ý. Điều này góp phần tạo sức hút cho sản phẩm của nữ ca sĩ bởi Swifties (tên gọi cộng đồng fan của Taylor Swift) rủ nhau khám phá các tình tiết ẩn trong các phân cảnh, lời hát. Sau hai ngày ra mắt, MV thu hút hơn 16 triệu lượt xem trên Youtube.



ON - BTS

Sau đĩa đơn mở đường Black Swan tháng 1, đĩa đơn chủ đề ON tiếp tục công phá các bảng xếp hạng cùng album mới Map Of The Soul: 7. ON được thực hiện với hai phiên bản MV - Kinetic Manifesto Film: Come Prima khai thác vũ đạo và phiên bản tập trung nhiều hơn vào ý nghĩa ca khúc. Trong MV thứ hai, bảy chàng trai xuất hiện giữa bối cảnh tự nhiên hoang dã, đấu tranh mang lại sự sống cho vùng đất. Qua đó, BTS truyền cảm hứng về ý chí sống mạnh mẽ, nỗ lực chấp nhận mọi thử thách để bứt phá giới hạn bản thân. Sau nửa ngày, phiên bản này lập kỷ lục với 32 triệu view. Trước đó, MV Me! của Taylor Swift giữ kỷ lục đạt 10 triệu view nhanh nhất trong 2 giờ 30 phút.

No Time To Die - Billie Eilish

Ngày 13/2, nhạc phim điệp viên 007 - No Time To Die - được phát hành, do Billie Eilish thể hiện. Nhạc phẩm mang giai điệu chậm rãi, phù hợp với thế mạnh giọng hát của Billie. Nữ ca sĩ truyền tải những cảm xúc tôn kính trên nền nhạc giao hưởng ngân nga, hùng tráng. Ca khúc do Billie viết cùng anh trai - Finneas O'Connell, nghệ sĩ Johnny Marr của nhóm The Smiths chơi guitar và nhà soạn nhạc Hans Zimmer phụ trách phần nhạc giao hưởng. No Time To Die giành vị trí đầu bảng trên UK Singles Chart trong tuần ra mắt và Billie trở thành nghệ sĩ 18 tuổi đầu tiên đạt thành tích này.

To Die For - Sam Smith

Nối tiếp thành công của hai đĩa đơn Dancing With A Stranger và How Do You Sleep, Sam Smith ra đĩa đơn thứ ba - To Die For - vào ngày lễ Valentine. Ca khúc mang âm hưởng Pop Ballad, giai điệu và ca từ đơn giản làm nổi bật giọng hát mượt mà của nam ca sĩ. Trong To Die For, Sam Smith là một chàng trai cô đơn, khi nhìn mọi người xung quanh sánh đôi, anh khao khát có một người mang lại cho mình cảm giác có thể hy sinh tất cả vì yêu. Trên nền tảng Youtube, MV hiện thu hút hơn 14 triệu lượt xem.

Intentions - Justin Bieber và Quavo

Ca khúc Intentions nằm trong album mới của "hoàng tử nhạc Pop" Justin Bieber, ra mắt ngày 7/2. Mở đầu với âm thanh điện tử, Intentions truyền tải năng lượng tích cực cho người nghe. Nội dung khuyến khích mọi người tin tưởng vào bản thân và nói lên chính kiến. Trong MV, Justin lắng nghe, chia sẻ khó khăn của những người vô gia cư và giúp đỡ họ có cuộc sống ổn định hơn. Kết thúc MV, giọng ca Baby thông báo thành lập quỹ Intentions, ủng hộ 200.000 USD cho những người vô gia cư thuộc tổ chức phi lợi nhuận Alexandria House. Sau một tuần phát hành, đĩa đơn giành vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đang đạt hơn 33 triệu lượt xem trên Youtube.



Anyone - Demi Lovato

Ngôi sao một thời của Disney - Demi Lovato - gây chú ý khi tái xuất với màn trình diễn Anyone trên sân khấu Grammy ngày 26/1. Trong tuần cuối tháng 2, Anyone vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100, ghi danh ở vị trí 34. Đây cũng là lần gần nhất Demi trở lại sân khấu sau vụ sốc thuốc hồi tháng 7/2018. Trên sân khấu, Demi bật khóc ngay lúc bắt đầu trình diễn. Anyone giống một lời cầu cứu của nữ ca sĩ đang lạc lối, cảm thấy đơn độc và đánh mất chính mình trong rượu và chất kích thích.



