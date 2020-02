Những ca khúc quốc tế thu hút đầu năm

Sự trở lại của các nghệ sĩ Eminem, BTS, Justin Bieber khuấy động làng nhạc quốc tế trong tháng 1.

‘Godzilla’ - Eminem và Juice WRLD

‘Godzilla’ - Eminem và Juice WRLD Rapper Eminem phát hành album Music to Be Murdered By ngày 17/1, thiết lập kỷ lục 10 lần liên tiếp giành quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 ngay trong tuần ra mắt. Nổi bật trong album là bản hit Godzilla kết hợp rapper quá cố Juice WRLD. Cây bút Bryan Rolli của Forbes nhận định sự tham gia của Juice WRLD làm nên sức hút của ca khúc. Nhiều người hâm mộ bày tỏ thương tiếc rapper 21 tuổi bằng cách tìm nghe và tải ca khúc về. Bên cạnh đó, nhiều người nghe bất ngờ với tốc độ rap của Eminem trong Godzilla. Trong 30 giây cuối đoạn lời ba, Eminem đã rap với tốc độ 7,46 từ mỗi giây, nhanh hơn tốc độ anh từng rap trong bản hit Rap God - 6,46 từ mỗi giây. Trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, ca khúc chiếm vị trí thứ ba trong tuần đầu tiên.

‘What A Man Gotta Do’ - Jonas Brothers

‘What A Man Gotta Do’ - Jonas Brothers What A Man Gotta Do phát hành hôm 17/1, là đĩa đơn chủ đạo trong album sắp ra mắt của Jonas Brother. Tiếp nối MV Sucker, What A Man Gotta Do tiếp tục có mặt những người vợ tài sắc của ba anh em nhà Jonas với nội dung tôn vinh phái đẹp: ngôi sao truyền hình Danielle - vợ của anh cả Kevin, Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra - vợ của em út Nick và nữ diễn viên Games of Thrones Sophie Turner - vợ của Joe. Phần hình ảnh và lời ca của What A Man Gotta Do đều thể hiện tình yêu say đắm dành cho phụ nữ. Chàng trai nhận ra cô gái luôn có rất nhiều người tiếp cận và liên tục hỏi anh cần làm gì để trở thành người duy nhất của cô. Ca khúc hiện giành vị trí 16 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và thu hút hơn 29 triệu lượt xem trên Youtube.

‘The Box’ - Roddy Ricch

‘The Box’ - Roddy Ricch

Album phòng thu đầu tay của rapper Roddy Ricch Please Excuse Me For Being Antisocial ra mắt tháng 12/2019. Trong đó, đĩa đơn The Box nhanh chóng leo lên vị trí quán quân Billboard Hot 100 và đứng vững ở vị trí này ba tuần liên tiếp trong tháng 1. Theo Rolling Stones, The Box thành công nhờ chắt lọc hai điều quý giá của Roddy - giọng hát độc đáo và khả năng tổng hòa các thể loại rap thành âm nhạc phổ biến cho đông đảo thính giả. Trong ca khúc, Roddy hát về cuộc sống xa hoa và khẳng định anh luôn tự vệ trước những kẻ muốn lợi dụng anh để kiếm tiền. Bản audio của The Box trên Youtube hiện thu hút hơn 68 triệu lượt xem.

‘Rare’ - Selena Gomez

Sau hai MV tái xuất hồi tháng 10/2019, Selena phát hành MV Rare - đĩa đơn cùng tên album mới nhất của cô. Album nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng Billboard 200 trong vài ngày sau khi ra mắt hôm 10/1. Trong MV mới, Selena diện váy màu nude giữa không gian thơ mộng, trừu tượng. Lời ca của Rare đậm chất nữ tính, bày tỏ tâm sự của một cô gái đang yêu, phân vân tại sao chàng trai không nhận ra những điều đặc biệt của cô.

"It feels like you don't care

Why don't you recognize I'm so rare?

Always there, You don't do the same for me, that's not fair

I don't have it all, I'm not claiming to

But I know that I'm special (So special), yeah

And I'll bet there's somebody else out there

To tell me I'm rare, to make me feel rare"

(Cảm giác như anh không còn quan tâm đến em

Tại sao anh không nhận ra em là một cô gái đặc biệt

Em luôn ở đây vì anh, nhưng anh lại không làm thế, thật thiếu công bằng

Em không có tất cả, em không nhận với ai điều này

Nhưng em biết mình là một cô gái đặc biệt

Em đoán sẽ có ai đó ngoài kia

Nói với em rằng em đặc biệt, khiến em thấy mình đặc biệt)

'Rare' - Selena Gomez Theo Papermag, sau thành công của album Revival (2015), Selena Gomez phải đối mặt nhiều khó khăn trong cuộc sống: tình cảm tan vỡ, phẫu thuật khẩn cấp và quá trình điều trị tâm lý... Thay vì khuất phục trước khó khăn và rời bỏ ánh đèn sân khấu, Selena mạnh mẽ vượt qua, kết hợp những cảm xúc khó khăn làm nên album Rare.

‘Yummy’ - Justin Bieber

Justin Bieber - Yummy MV

Ngày 5/1, Justin Bieber phát hành MV Yummy, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau quãng thời gian dài điều trị sức khỏe tinh thần và kết hôn. Trong video, Justin mặc quần ngủ, áo hoodie do hãng Drew của anh thiết kế, dự bữa tiệc sang trọng với khách mời thượng lưu. Ca sĩ buồn chán và tưởng tượng được nhảy múa, tiệc tùng cùng bạn bè. Ca khúc leo lên vị trí á quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tuần ra mắt và hiện thu hút hơn 134 triệu lượt xem trên Youtube. Nhiều chuyên trang nhận xét ca khúc có giai điệu bắt tai, dễ thành công trên các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, hầu hết giới phê bình đồng quan điểm ca từ của Yummy vô nghĩa và gây thất vọng khi đánh dấu sự trở lại của Justin.

‘Black Swan’ - BTS

Ngày 17/1, BTS ra mắt đĩa đơn Black Swan mở đường cho album Map Of The Soul: 7. MV được bắt đầu với một câu nói nổi tiếng của diễn viên múa Martha Graham: "Một vũ công sẽ chết hai lần, một lần khi họ ngừng nhảy và đó là lần đau đớn hơn".

'Black Swan' - BTS Theo NME, câu nói hé lộ ý nghĩa của ca khúc về nỗi sợ hãi của người nghệ sĩ khi hết đam mê. Trong bài hát, nhiều lúc các giọng hát nổi lên như một cuộc độc thoại nội tâm, giằng xé giữa việc tiến lên phía trước và giữ mọi thứ bình ổn. Giọng hát của các thành viên được kết hợp và xử lý chỉn chu, thể hiện những cảm giác nghi ngờ, lo lắng trên nền nhạc dồn dập, căng thẳng. Khác những ca khúc vui nhộn của Map Of The Soul: Persona, Black Swan khai thác chiều sâu trong tâm hồn nghệ sĩ và thể hiện sự trưởng thành trong âm nhạc của BTS. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Itunes của 93 quốc gia trong chưa đầy một ngày, phá vỡ kỷ lục 86 quốc gia trước đó của bản hit Gangnam Style (Spy).

